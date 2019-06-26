Новым генсекретарем Совета Европы избрана глава МИД Хорватии

Стали известны результаты голосования ПАСЕ по кандидатурам на пост генерального секретаря Совета Европы. Большинством голосов на эту должность избрана Мария Пейчинович-Бурчич, возглавляющая в настоящее время министерство иностранных дел Хорватии. Пятилетний срок ее полномочий начнется 20 сентября 2019 года.

Пейчинович-Бурчич получила поддержку 159 депутатов ассамблеи, в то время как ее конкурент, нынешний глава внешнеполитического ведомства Бельгии Дидье Рейндерс, "всего" - 105.

Отмечается, что в выборе генсека Совета Европы успела принять участие и российская делегация, чьи полномочия в ПАСЕ были восстановлены в полном объеме за считанные минуты до голосования.