Омбудсмен Киргизии Токон Мамытов просит ЮНЕСКО признать 9 мая Международным днем Победы человечества над фашизмом, а итоги войны с Третьим рейхом и решения Нюрнбергского процесса - историческим, нематериальным культурным наследием.

С просьбой поддержать инициативу перед структурой ООН главный правозащитник республики обратился к ответсекретарю Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Сабире Солтонгельдиевой. Токон Мамытов предлагает ей выступить с соответствующим ходатайством перед международной организацией и странами, в нее входящими.

- В предстоящем 2020 году исполнится 75 лет со дня Победы советского народа и всего прогрессивного человечества над фашизмом, неотъемлемые составляющие которого - ксенофобия, расизм и геноцид, - напомнил омбудсмен Киргизии. - Нельзя допустить повторения подобных событий и любых попыток пересмотра причин и итогов Второй мировой войны. Фашизм - независимо от степени, форм и проявлений - влечет за собой великие беды и страдания всем людям и является грубейшим нарушением прав человека как таковых.

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В качестве одного из доводов в пользу обращения к ЮНЕСКО омбудсмен Киргизии указывает, что в фашистской Германии людей уничтожали, в том числе, и по национальному признаку. ООН, в свою очередь, признала, что любая этническая группа увеличивает культурное разнообразие человечества и создает его нематериальное наследие.