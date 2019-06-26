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26.06.2019 17:57
Рубрика: В мире

Оппозиция готовит осенью переворот в Сербии

Текст: Александр Саможнев
Оппозиция при поддержке западных спонсоров готовит переворот в Сербии. Новая фаза противостояния ожидается осенью. При этом оппозиционеры взяли на вооружение украинскую тактику на союз с радикалами, рассчитывая с их помощью оказать силовое давление на сербские власти. Об этом говорилось на круглом столе в ТАСС по балканской проблематике.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По оценкам Агентства социального инжиниринга, за последние четыре года правительственное Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 81 миллион долларов для продвижения своих интересов в Сербии. Не отстают и американские и европейские фонды, в числе которых числится и фонд "Открытое общество" Джорджа Сороса, потратившие на идеологическую обработку населения в общей сложности 200 миллионов долларов. Они создали организации, которые занимаются различными проблемами общества.

На самом деле они работают над перепрограммированием сознания сербов в отношении бомбардировок НАТО союзной Югославии в 1999 году, а также признания независимости Косово. Примером такого воздействия служит встреча генсека альянса Йенса Столтенберга со студентами в Белграде, который во всех бедах обвинил президента Слободана Милошевича. Эксперты полагают, что десять лет назад такое вряд ли можно было себе представить.

Руководитель портала balkanist.ru Олег Бондаренко отметил, что президента Александра Вучича поддерживает 51 процент населения, а оппозиция едва ли может рассчитывать на поддержку 10 процентов граждан. Тем не менее, активно тиражируется миф, что люди поголовно выступают против политики правительства. Выборы в Скупщину должны пройти в 2020 году.

Фото: Владимир Снегирев/РГ
Владимир Снегирев: Есть ли шансы договориться у сербов и косовских албанцев

Специалисты сошлись во мнении, что напряженность между Сербией и Косово растет по вине косоваров, которые не проявляют готовности к диалогу. Приштина не прислушивается к мнению Евросоюза, который, судя по всему, потерял контроль над ситуацией. Свидетельством этого является отмена встречи в Париже, намеченной на 1 июля, с участием лидеров Франции, Германии, Сербии и представителей провозглашенного Косово для обсуждения кризиса в регионе, отметила заместитель декана факультета мировой политики ВШЭ Екатерина Энтина. По ее мнению, на эту встречу большие надежды на разрешение конфликта и не возлагались.

Косовары требуют расширения формата переговоров за счет американцев, которые обещают поддержку в урегулировании кризиса, но при условии создания в Сербии военной базы НАТО. При этом американцы усиленно настаивают на закрытии российско-сербского отделения МЧС в городе Ниш. Для России важно сохранить стабильность в республике с учетом реализации масштабных энергетических и инфраструктурных проектов, подчеркнул политолог Олег Бондаренко.

Аналитики полагают, что для России наиболее благоприятным вариантом является возвращение переговорного формата в Совет безопасности ООН для сохранения статус-кво в регионе. Хотя степень разногласий между членами Совбеза (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай) слишком велика.

В мире Европа Сербия Обострение ситуации в Косово
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