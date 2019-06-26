Определены победители конкурса на спутниковое телевещание

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию в рамках юбилейного заседания определила победителей конкурса на право осуществлять спутниковое вещание с использованием орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот, выделенных для целей телевизионного и радиовещания.

По итогам конкурса НАО "Национальная спутниковая компания" получило право на вещание 81 СМИ через космический аппарат "Экспресс-АМУ1" с использованием четырех транспондеров и 61 СМИ через космический аппарат "Eutelsat-36B/-W7" с использованием двух транспондеров. Концепция вещания "свободная". Территория вещания - Европейская часть Российской Федерации, Урал, Западная Сибирь.

ООО "НТВ-ПЛЮС" получило право на радиовещание 24 СМИ через космический аппарат "Экспресс-АТ1" с использованием одного транспондера. Концепция вещания "свободная". Территория вещания - Урал, Сибирь.

ООО "Орион Экспресс" получило право на вещание 25 СМИ через космический аппарат "Экспресс-АМ5" с использованием двух транспондеров (с разными территориями распространения, ввиду технических особенностей распространения сигнала); 16 СМИ - через космический аппарат "Intelsat 15" с использованием одного транспондера; 34 СМИ - через космический аппарат "Horizons 2" с использованием шести транспондеров. Во всех случаях концепция вещания "свободная".Территория вещания - Урал, Сибирь, ряд регионов Дальнего Востока.

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию организует конкурсы на радиочастоты, выделенные под теле- и радиовещание, где вещатели представляют свои творческие концепции. Члены комиссии определяют победителя на каждой разыгрываемой частоте.

Датой создания Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию является 26 июня 1999 года. В этот день было принято постановление правительства № 698 "О проведении конкурсов на получение права на наземное эфирное телерадиовещание, а также на разработку и освоение нового радиочастотного канала для целей телерадиовещания".

С 2012 года ФКК возглавляет нынешний председатель - руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.