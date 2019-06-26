Остеопат рассказал, как уборка может заменить тренировку в спортзале

Уборка по дому забирает кучу сил. Однако при грамотном подходе это рутинное занятие можно превратить в подобие тренировки, главное – правильно расслабить организм после такой физической нагрузки.

Остеопат Владимир Животов рассказал aif.ru, какие мышцы работают при уборке и как подарить им отдых после. Наиболее комплексную нагрузку дает работа пылесосом, веником или мытье пола: здесь нам помогают большинство мышц ног и спины, рук и плечевого пояса. Если вы моете пол руками, то лучше делать это на четвереньках: так поясница нагружается меньше.

При любом виде работ по дому хорошо нагружаются предплечья и кисти рук, а самую разнообразную нагрузку обеспечивает вытирание пыли, поскольку хозяйка постоянно меняет положение тела и рук.

Чтобы после уборки не чувствовать себя разбитой, нужно расслабить мышцы. Остеопат рекомендовал ряд несложных упражнений. Для поясницы нужно лечь на спину, согнуть ноги и прижать колени к груди. Кисти рук можно расслабить, быстро сжимая и разжимая их, после чего осторожно выполнить вращения в лучезапястных суставах, в одну и в другую сторону.

Для расслабления шеи нужно потянуть одну руку вниз, а голову наклонить в противоположную сторону. Как вариант – потянуть вниз обе руки, а подбородок при этом – вверх. А еще после уборки полезно не ложиться на диван, а немного погулять, поскольку во время ходьбы работают все группы мышц, а напряжение снимается.