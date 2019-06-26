ПАСЕ восстановила полномочия делегации России в полном объеме

В ходе пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы большинство парламентариев проголосовали "за" возвращение делегации Российской Федерации ее полномочий в полном объеме и без каких-либо условий.

Ассамблея признала неприемлемой внесенную ранее поправку, предлагавшую отказать российской делегации в полномочиях. Лилиан Мори Паскье, глава ПАСЕ, в ходе заседания признала, что поправка полностью меняет содержание резолюции, и поэтому она не может быть принята.

Всего в ходе голосования было отклонено 18 провокационных поправок, внесенных Украиной, странами Балтии и Великобританией. Одну поправку, где ПАСЕ призывает Москву сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека, все-таки приняли. В итоге "за" резолюцию о восстановлении прав российской делегации проголосовали 116 депутатов, "против" - 62, и 15 воздержались.

Кроме того, в документе говорится, что ассамблея призывает Россию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015), а российская делегация должна в сжатые сроки вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств.

В тексте также звучит призыв к Москве освободить украинских моряков, задержанных в прошлом году. Отдельно в документе прописано, что России следует незамедлительно выплатить все взносы в бюджет Совета Европы.

По окончанию заседания украинская делегация в знак протеста заявила, что она покидает ПАСЕ.