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26.06.2019 17:17
Рубрика: Экономика

Перед пуском "Меркурия" поставщики-"нелегалы" уходят из торговых сетей

Текст: Евгений Гайва
Некоторые поставщики продуктов уходят из торговых сетей накануне введения с 1 июля обязательной электронной ветсертификации молочных продуктов в системе "Меркурий", сообщили в Россельхознадзоре.
Фото: iStock
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"Сетевые торговые компании сообщали Россельхознадзору, что до 5 процентов их поставщиков отказались от поставок своих товаров. Очевидно, речь идет о продукции, легальность происхождения которой не может быть доказана", - говорится в сообщении Россельхознадзора, поступившем в редакцию "РГ".

На данный момент система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" полностью готова к оформлению электронных документов на молочную продукцию, отметили в ведомстве. С 1 июля этого года оформление электронных ветсертификатов станет обязательным для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров и другой готовой молочной продукции. С 1 ноября также сертификаты будут оформляться на питьевое молоко, кисломолочную продукцию, мороженое.

Фото: Александр Корольков
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Распространение электронной ветеринарной сертификации на готовую продукцию продиктовано необходимостью создать на территории России систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу "от поля до прилавка", указывают в Россельхознадзоре. Особую обеспокоенность вызывает готовая молочная продукция, поскольку на молочный сектор приходится значительная доля фальсификата (более 20 процентов). При этом, ряд крупных игроков молочного рынка оказывают всестороннее сопротивление внедрению электронной ветсертификации, отмечают в ведомстве.

Сейчас в "Меркурии" оформляется в среднем около 150 миллионов электронных ветеринарных сертификатов в месяц, из них на готовую молочную продукцию более 4,4 миллиона документов.

"Сама система работает без сбоев везде, где есть интернет, ее функционирование происходило и происходит в штатном режиме. Замедлений в работе также не было зафиксировано", - подчеркивают в Россельхознадзоре.

"Меркурий" уже интегрирован с десятками тысяч других информационных систем в России и за рубежом. Обмен электронными документами происходит с Чили, Австралией, Новой Зеландией и многими другими странами, добавляют в ведомстве.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор
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