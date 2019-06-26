Песков назвал условие участия России в ПАСЕ

Россия может принимать участие в работе ПАСЕ только на полноформатной основе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае возвращение России можно только приветствовать, - сказал Песков. - Я еще раз повторяю, что в данном случае побеждает здравый смысл, потому что без участия РФ работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной".

"И второе - естественно, возобновление работы наших представителей, нашей делегации в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе. Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации", - подчеркнул представитель Кремля.