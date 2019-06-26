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26.06.2019 22:45
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Защитить ВАК

Президент РАН: зачем нужен новый закон о науке
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Столичный выпуск № 138(7896)
Судя по всему, страсти вокруг Высшей аттестационной комиссии (ВАК) разгораются нешуточные. Напомним, что "огонь" вспыхнул в конце мая, когда был утвержден новый состав ВАК. Группа академиков раскритиковала этот документ. Они отметили, что из состава ВАК выведены люди, боровшиеся с липовыми диссертациями, и что ряд членов ВАК остались в комиссии на третий срок, хотя это запрещено ее положением. Академики считают, что это ставит под сомнение правомочность решений ВАК. Они предложили передать комиссию, которая находится в структуре минобрнауки РФ, под контроль Российской академии наук. Глава министерства Михаил Котюков довольно спокойно отреагировал на критику академиков, заявив, что "новый состав ВАК утвержден, и мы будем работать дальше".
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И вот президиум РАН проголосовал за передачу ВАК в подчинение правительству РФ. Аргументы ученых на пресс-конференции представил президент РАН Александр Сергеев. "Система аттестации ученых должна быть максимально объективной, а значит, не может быть ведомственной. Кстати, в СССР аттестационная комиссия подчинялась Совмину", - сказал президент. Он напомнил, что Рособрнадзор еще недавно был в составе минобрнауки, но затем перешел в подчинение правительства.

Вопросы у академиков вызывает и решение расширить до 24 список вузов, которым дано право присуждать научные степени. "Мы поддержали, когда такое право было предоставлено только МГУ и Санкт-Петербургскому университету, - сказал Сергеев. - Теперь было бы логично проанализировать этот опыт, а потом думать, надо ли его продолжать и в каком виде. Однако решили иначе. Такой подход ставит под сомнение единую систему аттестации, что крайне опасно для всей нашей науки".

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По поводу третьего срока ряда членов ВАК президент РАН отметил, что юридически к этому не придерешься, так как новое постановление о ВАК вышло в 2016 году, и с него ведется отсчет. И тем не менее в научной среде это вызвало недоумение. За многие годы у него выработались своя этика, свои правила. Высказался президент РАН и о Законе "О науке и государственной научно-технической политике", его проект подготовлен минобрнауки. По словам Сергеева, главный вопрос, который наверняка вызовет дискуссии: для чего нужен этот закон, что он должен регулировать? "В проекте многое повторяет положения предыдущего документа, которые критиковались и, в конце в конце, были отвергнуты в Госдуме, - сказал Сергеев. - Этот проект собирает в себя положения, связанные с наукой, которые уже есть в других законах. Например, в нем много взято из законов о наукоградах, об МГУ, Сколково. Он написан в прежней логике, теми же самыми словами. Но общий закон не должен быть так устроен, его цель - регулировать всю систему науки.

Общество Наука Наука и образование РАН
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