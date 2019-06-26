Президент РАН: зачем нужен новый закон о науке

Судя по всему, страсти вокруг Высшей аттестационной комиссии (ВАК) разгораются нешуточные. Напомним, что "огонь" вспыхнул в конце мая, когда был утвержден новый состав ВАК. Группа академиков раскритиковала этот документ. Они отметили, что из состава ВАК выведены люди, боровшиеся с липовыми диссертациями, и что ряд членов ВАК остались в комиссии на третий срок, хотя это запрещено ее положением. Академики считают, что это ставит под сомнение правомочность решений ВАК. Они предложили передать комиссию, которая находится в структуре минобрнауки РФ, под контроль Российской академии наук. Глава министерства Михаил Котюков довольно спокойно отреагировал на критику академиков, заявив, что "новый состав ВАК утвержден, и мы будем работать дальше".

И вот президиум РАН проголосовал за передачу ВАК в подчинение правительству РФ. Аргументы ученых на пресс-конференции представил президент РАН Александр Сергеев. "Система аттестации ученых должна быть максимально объективной, а значит, не может быть ведомственной. Кстати, в СССР аттестационная комиссия подчинялась Совмину", - сказал президент. Он напомнил, что Рособрнадзор еще недавно был в составе минобрнауки, но затем перешел в подчинение правительства.

Вопросы у академиков вызывает и решение расширить до 24 список вузов, которым дано право присуждать научные степени. "Мы поддержали, когда такое право было предоставлено только МГУ и Санкт-Петербургскому университету, - сказал Сергеев. - Теперь было бы логично проанализировать этот опыт, а потом думать, надо ли его продолжать и в каком виде. Однако решили иначе. Такой подход ставит под сомнение единую систему аттестации, что крайне опасно для всей нашей науки".

По поводу третьего срока ряда членов ВАК президент РАН отметил, что юридически к этому не придерешься, так как новое постановление о ВАК вышло в 2016 году, и с него ведется отсчет. И тем не менее в научной среде это вызвало недоумение. За многие годы у него выработались своя этика, свои правила. Высказался президент РАН и о Законе "О науке и государственной научно-технической политике", его проект подготовлен минобрнауки. По словам Сергеева, главный вопрос, который наверняка вызовет дискуссии: для чего нужен этот закон, что он должен регулировать? "В проекте многое повторяет положения предыдущего документа, которые критиковались и, в конце в конце, были отвергнуты в Госдуме, - сказал Сергеев. - Этот проект собирает в себя положения, связанные с наукой, которые уже есть в других законах. Например, в нем много взято из законов о наукоградах, об МГУ, Сколково. Он написан в прежней логике, теми же самыми словами. Но общий закон не должен быть так устроен, его цель - регулировать всю систему науки.