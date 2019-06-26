Президент США недоволен оборонным союзом с Японией

Президент США Дональд Трамп недоволен американо-японскими отношениями в оборонной сфере. На этот раз хозяин Белого дома публично назвал двусторонний договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности несправедливым.

"Если на Японию нападут, мы примем участие в Третье мировой войне", - заявил руководитель американского государства, которого цитирует телеканал CNBC. По его словам, для защиты японских островов потребуются жизни граждан США и американские ресурсы.

"Но если нападут на нас, Япония не будет должна помогать нам совсем, - продолжил Трамп. - Они смогут смотреть это нападение по своим телевизорам Sony. Поэтому есть небольшая разница".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Дональд Трамп задумался о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности. Американский президент недоволен "однобокостью" и несправедливостью документа. Накануне он поделился своими мыслями среди ближайшего окружения.

По мнению Трампа, обязательства Вашингтона защищать Японию ведут к гонке вооружений и нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этому способствуют довольно непростые отношения Токио практически со всеми соседями. Японское государство имеет территориальные разногласия с Китаем, Южной Кореей и Россией. Кроме того, японские власти постоянно говорят об угрозе со стороны КНДР. При этом между Пхеньяном и Токио отсутствуют дипломатические связи.

Действительно в соответствии с подписанным 19 января 1960 года договором, Вашингтон имеет право размещать свои войска и военные базы на территории японского архипелага. В настоящее время там находится около 54 тысяч американских солдат и офицеров. В обмен на это США обязуются обеспечивать защиту Японии в случае нападения на нее третьих государств. При этом Токио подобных обязательств в отношении американского партнера не несет.

Американский президент также не в восторге от попыток японской стороны перенести военно-воздушную базу морской пехоты США Футэмма из оживленного города Гинован в местечко Хэноко на острове Окинава. Решение этого вопроса затянулось из-за протестов местных жителей. Региональная власть и вовсе требует вывести объект за пределы Японии. По мнению хозяина Белого дома, США от передислокации объекта понесут определенный ущерб, за который Токио хорошо бы заплатить.

После публикации статьи агентством Bloomberg официальный Токио обратился за разъяснениями в Белый дом. "Разговоров, о которых сообщается в материале, нет", - заявил 25 июня генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. По его словам, высокопоставленный представитель американской администрации заверил, что сказанное в статье расходится с позицией Вашингтона.

Днем позже, 26 июня, японские СМИ распространили заявление посла США в Японии Уильяма Хаггерти. Дипломат опроверг существование кривотолков в Белом доме, добавив, что ничего подобного никогда не слышал от Дональда Трампа.

Впрочем, сегодня президент США Дональд Трамп в присущей ему таранной манере расставил все точки над "i", подтвердив, что такая проблема существует. Более того, он лично не считает оборонный союз с Японией честным и не стесняется открыто заявлять об этом.

Примечательно, что американский лидер сделал такую ремарку накануне отправления в японскую Осаку для участия в саммите G20. На 28 июня запланировано его общение с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Первые лица государств проведут переговоры по вопросам двусторонних торговых отношений, а также обменяются мнениями по актуальной международной повестке. Похоже, Дональд Трамп предлагает японской стороне быть более сговорчивой на переговорах, в том числе при обсуждении вопроса о заключении торговой сделки. Как известно, в Токио не спешат делать Вашингтону экономические уступки.