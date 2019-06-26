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26.06.2019 16:27
Рубрика: Власть

Путин и Трамп встретятся на саммите G20 в Японии

Текст: Александра Белуза
Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в конце этой недели. В пятницу, 28 июня, на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке президенты России и США проведут беседу, которая может продлиться не менее часа. В повестке - ситуация в Сирии, Иране, Украине, Венесуэла и стратегическая стабильность, сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Фото: Getty Images/ Chris McGrath Фото: Getty Images/ Chris McGrath
Фото: Getty Images/ Chris McGrath

Сам саммит "Большой двадцатки" начнется 28 июня в полдень. Япония впервые принимает у себя G20. Приедут лидеры и члены правительств 19 стран-участниц и Евросоюза.

Фото: REUTERS
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На первом заседании, которое пройдет в формате рабочего завтрака, лидеры государств обсудят вопросы глобальной экономики, торговли и инвестиций. Как рассказал Ушаков, президент России в своем выступлении "выскажет мнение о дисбалансах в международной финансовой системе, проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов, а также выскажет соображения об усилении роли ВТО".

Сразу после рабочего завтрака у Владимира Путина запланирована беседа с президентом США Дональдом Трампом. "Встреча с Трампом начнется ориентировочно в 2 часа дня", - сообщил Ушаков. По его словам, встреча пройдет в зоне переговоров для лидеров в одном из помещений, которое нашла американская сторона.

Программой на общение лидеров предусмотрен приблизительно 1 час. "Но как получится - трудно сказать", - ответил Ушаков на уточняющий вопрос журналистов.

Журналисты также спросили, будет ли разговор Путина и Трампа проходить в формате один на один или тет-а-тет не предусмотрен. Беседа пройдет "с участием команд", сказал Ушаков. Он уточнил, что с обеих сторон предполагается участие четырех-пяти представителей.

Повестка для встречи широкая. "Общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, многочисленные региональные конфликты. Тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла. Естественно, иранская проблема и так далее", - перечислил помощник президента РФ. Говоря о Сирии, он детализировал, что на встрече лидеров России и США планируется к обсуждению общая канва ситуации в Сирии и вопросы совместной работы на этом направлении.

Фото: Иван Егоров/РГ
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Ушаков дал понять, что повестка может быть скорректирована уже в процессе общения. "Много будет зависеть от лидеров, как они построят беседу", - уточнил представитель Кремля.

Напомним, до этого Путин и Трамп общались 1 декабря в Буэнос-Айрисе, 11 ноября в Париже, 16 июля прошел саммит в Хельсинки. За два года президенты России и США провели 10 телефонных разговоров. Последний раз они говорили по телефону в начале мая, он был продолжительным и, по оценке обеих сторон, конструктивным, был подтвержден обоюдный настрой на активизацию диалога.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Президент Администрация Президента Саммит G20 в Осаке Россия и США
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