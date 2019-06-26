Путин на G20 расскажет о развитии цифровой экономики

Владимир Путин выступит на заседаниях саммита "Большой двадцатки" в Осаке, расскажет, к чему приводят торговые войны, а также о развитии цифровой экономики в нашей стране.

В Японию Владимир Путин прилетит в пятницу, 28 июня.

Утром российский президент примет участие в саммите БРИКС. Это уже традиция - встреча лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР ежегодно проходит в преддверии G20. Страны "пятерки" координируют свои подходы по ключевым проблемам в глобальной экономике и политике и предлагают коллективные ответы на вызовы.

Саммит "Большой двадцатки" начнется в полдень. На первом заседании, которое пройдет в формате рабочего завтрака, лидеры государств обсудят вопросы глобальной экономики, торговли и инвестиций.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин в своем выступлении "выскажет мнение о дисбалансах в международной финансовой системе, проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов, а также выскажет соображения об усилении роли ВТО".

В числе других тем саммита - инновации, искусственный интеллект, безопасность в сфере информационных технологий. Особое внимание лидеры государств уделят цифровой экономике. Владимир Путин расскажет о реализации в России нацпроекта "Цифровая экономика", построении умной городской среды в нашей стране и внедрении цифровых технологий в систему госуправления, уточнил Ушаков.

В субботу, 29 июня, повестка будет более социальной. Лидеры обсудят тенденции на глобальном рынке труда, проблемы старения населения, вовлечение в экономику старшего поколения, людей с ограниченными возможностями.

Не обойдется и без традиционной темы - изменение климата на планете, охрана окружающей среды. Экология входит в приоритеты японского председательства G20, в частности, сюда относятся вопросы утилизации отходов и решение проблем пластикового мусора.

G20 завершится 29 июня подписанием итоговой декларации, в которой найдут отражение ключевые договоренности лидеров государств.