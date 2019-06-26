Работа

Какие специальности востребованы в Беларуси?

"По семейным обстоятельствам мы переезжаем в Беларусь на постоянное место жительства. Подскажите, какие специальности сейчас востребованы на рынке труда страны. Я - юрист, жена пока домохозяйка, но планирует выйти на работу, у нее только аттестат об окончании школы. Марат, Брянская область".

Ситуация на рынке труда Беларуси сегодня, как никогда, благоприятна для тех, кто ищет работу. В банке вакансий на портале госслужбы занятости их свыше 80 тысяч. Официальный уровень безработицы минимален - 0,3% от экономически активного населения. Общая безработица, рассчитываемая Белстатом по методологии МОТ, тоже некритична - 4,8%.

Как обычно, проще всего найти место квалифицированному рабочему. Зарплата - 400-1000 белорусских рублей. Выше всего оплачивают труд в Минске и его пригороде, а также областных центрах и крупных городах. Рынку нужны водители, швеи, продавцы, повара, каменщики, сторожа, вахтеры, охранники. А среди дипломированных специалистов - врачи, ветеринары, бухгалтеры, инженеры, программисты. И грамотный юрист также не останется без дела.

Праздник

Сколько ветеранов осталось в Беларуси?

"3 июля Беларусь отметит 75-летие освобождения от немецко-фашистской оккупации. Много ли осталось в стране ветеранов Великой Отечественной войны? Иван К., Калининград".

В стране сегодня проживают и получают государственную поддержку более 6 тысяч ветеранов Великой Отечественной. Из них 60% - инвалиды и участники войны. Есть долгожители, чей возраст уже свыше 95 и 100 лет.

Пострадавших от последствий войны значительно больше - около 15 тысяч, в основном это бывшие узники концлагерей. К сожалению, с каждым годом людей, которые были непосредственными участниками событий 1941-1945 годов, становится все меньше. Скажем, 4 года назад фронтовиков было почти втрое больше. Кстати, каждый четвертый ветеран живет в Минске.

Отдых

Нужно ли разрешение на выезд ребенка в Беларусь?

"Хочу с дочкой поехать отдохнуть в Беларусь. Надо ли мне оформлять разрешение на выезд ребенка от бывшего мужа? Елена. О.".

В вашем случае такое разрешение не требуется.

Для детей до 14 лет въезд в страну осуществляется по свидетельству о рождении с подтверждением наличия российского гражданства (соответствующий штамп или вкладыш в свидетельстве о рождении). Дети старше 14 лет должны иметь при себе паспорт.