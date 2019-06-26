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26.06.2019 05:58
Рубрика: В мире

Ребенок случайно застрелил своего брата-близнеца в США

В американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) 12-летний ребенок нашел ружье и случайно выстрелил в своего брата-близнеца. Мальчик погиб.

В США в результате стрельбы погибли пять человек

Полиция задержала 45-летнюю Габриэлу Китон, мать близнецов, по подозрению в том, что она подвергла детей опасности. Во время инцидента мальчики находились дома одни, а оружие было в свободном доступе в родительской спальне. Отец близнецов пребывал в момент трагедии в больнице, передает San Bernardino County Sun.

Подробности случившегося выясняются. О судьбе выстрелившего в брата ребенка не сообщается.

В мире США
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