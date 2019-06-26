Ребенок случайно застрелил своего брата-близнеца в США

В американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) 12-летний ребенок нашел ружье и случайно выстрелил в своего брата-близнеца. Мальчик погиб.

Полиция задержала 45-летнюю Габриэлу Китон, мать близнецов, по подозрению в том, что она подвергла детей опасности. Во время инцидента мальчики находились дома одни, а оружие было в свободном доступе в родительской спальне. Отец близнецов пребывал в момент трагедии в больнице, передает San Bernardino County Sun.

Подробности случившегося выясняются. О судьбе выстрелившего в брата ребенка не сообщается.