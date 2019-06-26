67-я больница Москвы стала международным экспертным центром

Московской городской больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова исполнилось 60 лет. Лучше всего эти годы итожит такой факт: врачи 67-й дважды отмечались "Призванием" - главной медицинской премией России.

Одну из них получил спинальный центр нейрохирургии, созданный в структуре больницы. "Оперировали пациентку с онкологическим поражением позвоночника, - рассказывает руководитель центра, нейрохирург Дмитрий Дзукаев. - Задача была - не просто вырезать опухоль, но и поднять женщину из инвалидного кресла. И мы придумали систему имплантов, способных удержаться в разрушенных болезнью позвонках. Это была наша индивидуальная разработка".

Индивидуальным здесь является и подход к каждому пациенту - как говорят врачи спинального центра, они работают "под ключ". Чтобы человек не просто не чувствовал изнуряющей боли в позвоночнике, но и не отказывался от привычного образа жизни. Именно поэтому через спинальный центр прошли многие знаменитые спортсмены. Особенно вольники, которые в борцовских поединках буквально ломают друг друга. Дзукаев не любит жонглировать фамилиями, рассказывает так: "Олимпийский чемпион по вольной борьбе у нас пролечился - и сейчас готовится к следующей олимпиаде в Токио. А знаете, какой опасный для позвоночника спорт - регби? Однажды в финале российского кубка сошлись две команды высшего уровня… В позвоночниках обоих капитанов стояли наши амортизирующие импланты, которые позволяют переносить мощнейшие регбийные нагрузки. А победила та команда, у капитана которой этих имплантов было больше".

Совсем недавно спинальный центр нейрохирургии 67-й больницы получил статус международного референтного центра AO SpinCenter. Это значит, что Дмитрий Дзукаев и его коллеги впервые в практике столичного здравоохранения вошли в профессиональное сообщество экспертов международного класса и могут теперь не только перенимать чужой опыт и технологии, но и делиться своими.

Второе "Призвание" врачам 67-й больницы досталось за создание нового направления в медицине. Это были кардиологические перинатальные центры, где беременных женщин и младенцев с пороками сердца тоже стали лечить "под ключ". Не гонять по разным больницам, а наблюдать, помогать и ставить на ноги в одном многофункциональном центре.

Это "Призвание" вручалось в 2010 году, и тогда новшество быстро разошлось по всем профильным клиникам. Но не зря же все начиналось в 67-й! В конце года здесьоткроют крупнейший в России перинатальный центр со специализированным отделением по лечению пороков сердца у рожениц и новорожденных детей.