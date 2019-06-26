Купальный сезон в столице стартовал 1 июня и сейчас, без преувеличения, в самом разгаре. Жара стояла несколько недель, вода прогрелась до 23 градусов. Москвичи буквально устроили пляжное паломничество - даже в будние дни на водоемах настоящий аншлаг. Искупался на пляжах столицы и корреспондент "РГ", а заодно выяснил, где отдыхать приятнее всего.

Холодно не будет

Всего в Москве 9 зон отдыха, где разрешено купание: это пляж Левобережный в одноименном районе, озеро Мещерское в Солнцево, озера Школьное и Черное в Зеленограде, два пляжа в Серебряном Бору, Тропаревский пляж на территории заказника Теплый Стан, Строгинская пойма и пляж на Белом озере в Косино. Последние два водоема столичный Роспотребнадзор в эксплуатацию еще не принял, а значит, гарантировать безопасность купания там нельзя. На остальных же пляжах вода и песок отвечают всем санитарным требованиям, там проводилась обработка против клещей, а персонал прошел медосмотры.

Итак, берем плавки, полотенце и идем на пляж. Пешком от метро "Ховрино" до Левобережного минут 15. Доехать можно на 4 автобусах (N 65,138, 270, 958) или на машине - рядом есть большая парковка. Даже вечером в будний день здесь отдыхают несколько сотен человек. Места при этом всем хватает: свободный лежак найти тяжело, но пристроиться на песке вполне можно.

За день вода прогрелась так, что даже залезать не холодно. Правда, за ноги иногда цепляются водоросли, но большой проблемы в этом нет. Дети так вообще плескаются в водоеме часами. Здесь для них, к слову, обустроили огромную площадку со всевозможным игровым оборудованием. "Еще два года назад территория была совсем неухоженной, с детьми ездили купаться в Подмосковье. А теперь около дома такая красота: настилы деревянные, как в Парке Горького, волейбольная зона, кафе с летней верандой, спасатели все время дежурят - никуда и ехать не надо", - рассказывает местная жительница Елена Зинченко.

Но наслаждаться теплой водой ховринцам пришлось недолго. Водоем зацвел, и Роспотребнадзор предупредил о несоответствии микробиологических показателей нормам. Так что пока искупаться здесь не получится.

Нудисты в бору

Перемещаемся на запад в Серебряный Бор. Прямо до пляжей можно доехать на 20-м или 21-м троллейбусе от "Полежаевской". А вот на машине попасть сюда сложнее - нужен спецпропуск на закрытую территорию. В любом случае пешая прогулка по живописным сосновым тропкам никого равнодушным не оставит. Купаться можно на пляжах N 2 и N 3. Оба они прекрасно оборудованы: есть душевые, раздевалки, медпункт, игровые зоны, кафе. Правда, на втором буйки расположили уж очень близко к берегу - хорошему пловцу будет скучновато и тесновато. "Люди частенько выплывают на середину, приходится быстро грести к ним, возвращать в безопасную зону. Хорошо, если еще просто резвые ребята удаль показывают, а так иногда пьяные на центр плывут - начнешь их вытаскивать, а они драться лезут", - сетует спасатель Николай Сапегин.

А вот на третьем пляже настоящее раздолье - места больше, а отдыхающих меньше. Добраться сюда непросто - доехать можно только на 390-м автобусе от "Полежаевской". Их всего 4 штуки на маршруте, так что ждать придется долго. Но дорога стоит потраченного времени: тут открывается потрясающий вид на бор на противоположном берегу Москвы, и сосны торчат прямо из белого песка. Есть даже деревянные беседки для дружеских посиделок. Но цены в местных кафе не радуют. Вот, например, прейскурант на шашлык: 670 рублей - из свинины, 840 рублей - из телятины, 780 рублей - из баранины. И все это за небольшие порции по 200 г мяса. А за стакан кока-колы придется выложить 150 рублей. Так что бюджетно перекусить не получится - лучше взять кофе и бутерброды из дома. И маленькое предупреждение: если соберетесь прогуляться вдоль берега в сторону троллейбусного парка, то будьте готовы, что из-за сосен вдруг станут появляться голые отдыхающие - в бору еще с советских времен располагается действующий и сейчас нудистский пляж.

Плыви за МКАД

Двигаемся дальше. Посмотрим, чем сможет удивить Мещерский пруд. Довезет до него 883-й автобус от метро "Озерная" или "Говорово". Место очень живописное, но картину портят коттеджи, плотно опоясывающие водоем. Лишь с одной стороны виднеется густой смешанный лес. Но сама зона прекрасно подготовлена и даже не похожа на остальные московские пляжи: медпункт, например, расположен в красивой рубленой избушке, а идти вдоль берега можно по длинной деревянной мостовой. Ехать сюда с другого конца Москвы, может, и не стоит, но вот для жителей Солнцево и Очаково-Матвеевского это отличный вариант.

Совсем недалеко отсюда по другую сторону МКАД Теплостанский пруд - пожалуй, один из самых живописных в Москве. Водоем со всех сторон окружен холмами, на которых зеленые поляны сменяются березовыми рощами. Но вот уровень оснащения явно отстает - нет ни душевых кабинок (в том числе и душа для ног), ни лежаков. Люди здесь отдыхают прямо на песке. Немного смущает и запах воды - у берега довольно сильно пахнет тиной.

Надо сказать, что пляжи, не принятые пока Роспотребнадзором, тоже полны купальщиков. В Строгинской пойме и на Белом озере в Косино настоящий аншлаг. Спасатели из воды здесь никого не выгоняют, но внимательно следят за безопасностью. В управе Косино-Ухтомского района "РГ" сообщили, что граждане лезут в воду на свой страх и риск, и лучше пока воздержаться от заплывов.

Кстати

Бассейн в помощь

В жару москвичи купаются и в водоемах, которые для купания вообще никогда не были предназначены. Пловцов, например, регулярно можно встретить на Путяевских прудах и на водоемах Измайловского парка. Облюбовали даже искусственно созданный Ходынский пруд. Им все-таки лучше обратить внимание на легальные пляжи или открытые бассейны, которые в этом году открыты в Сокольниках, Филях, Лужниках и Измайловском парке.