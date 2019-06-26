Главной проблемой скорой помощи остается низкая заработная плата членов бригад. Так считают в большинстве регионов, где корреспонденты "Российской газеты" изучили ситуацию.

Самая низкая зарплата врача была обнаружена в Костроме - от 23 тысяч рублей в месяц. А в Мордовии врач получает в среднем 30 тысяч, сообщил заместитель главврача республиканской Станции скорой медицинской помощи Владимир Паршин. Далее пошли более щедрые заработные платы. От 46,7 тысячи рублей в Саратовской области до 74,5 тысячи рублей в Екатеринбурге. Разница между самой низкой и высокой зарплатой врача - более трех раз.

Многие медики трудятся на полторы-две ставки. Это 60-80 дополнительныхрабочих часов в месяц, которые врач и фельдшер отрывают от своего отдыха

У фельдшеров разброс по регионам почти такой же - чуть меньше трех раз. От 16,8 тысячи в Костроме до 47,2 тысячи в Екатеринбурге.

У водителей "скорой", как правило, самая низкая заработные платы в бригаде: от 18 тысяч в Вологодской области до 37 тысяч рублей в месяц в Екатеринбурге. Но разрыв по регионам здесь укладывается в два раза.

400 рублей за шесть дней

Размер зарплат зависит от многих показателей - от категории специалиста, стажа работы на "скорой", коэффициента участия, который зависит от количества вызовов, качества обслуживания (поступают ли на бригаду жалобы или нет, вовремя ли обслужен вызов. Доплачивают за вредность, за праздничные дни, ночные дежурства, есть стимулирующая надбавка за качество работы, оплата по внутреннему совместительству.

По информации Волгоградского облздрава, 55 процентов зарплаты на их "скорых" приходится на оклад, 30 процентов - это премия за достижение конкретных результатов и 15 процентов - компенсация в зависимости от условий труда. Эти принципы действует практически везде.

Но есть и местные особенности. С этого года в Пензе произошли изменения в структуре заработных плат членов бригад скорой помощи. Доля выплат по окладам выросла до 55-60 процентов за счет сокращения доли выплат компенсационного характера (минус 10-15 процентов) и стимулирующего (минус 30 процентов). В новой системе, например, не предусмотрена надбавка за непрерывный стаж.

Чтобы зарплата медработника была стабильной, гарантированная ее часть в виде оклада должна составлять не менее 55-60 процентов

Медики Кемеровской области в Яшкинском районе рассказали, что у них была шкала, по которой работники с большим стажем получали надбавку до 80 процентов. Теперь и фельдшер, отработавший 40 лет, и молодой специалист с трехлетним стажем абсолютно равны: у обоих по 30 процентов.

А в Екатеринбурге люди недовольны неадекватной, на их взгляд, компенсацией сокращения отпуска. Раньше, по их словам, им давали шесть дополнительных дней к ежегодному отпуску "за вредность".

В Службе скорой помощи не хватает примерно трети врачей. Фото: Сергей Михеев

Отпуск у сотрудников "скорой" был 38 дней. Сейчас - 32 дня. По словам сотрудников, шесть дней отпуска были монетизированы ежемесячной добавкой к заработной плате в 400 рублей.

В Ульяновской области обратили внимание на значительную разницу оплаты труда сотрудников на "скорой" и "неотложной" помощи. Об этом "РГ" рассказали в одной из сельских "неотложек", с которой сняли статус "скорой" как раз после введения надбавок. Фельдшер в сельской "неотложке" зарабатывает около 30 тысяч рублей в месяц. А у некоторых водителей выплаты настолько маленькие, что их приходится "дотягивать" до уровня минимального размера оплаты труда.

К месяцу добавили 60 часов

Сотрудник ульяновской сельской "неотложки" в приватной беседе рассказал, что у них есть план по количеству вызовов. От его выполнения зависят стимулирующие выплаты. Наш собеседник уверял: чтобы выполнить план, фельдшерам иногда приходится заниматься приписками.

Зарплата у медиков на "скорой", добавили в Хабаровске, помимо всего прочего, зависит от количества отработанных смен. "Большинство медработников трудятся на полторы-две ставки. Одна ставка - 7-8 дежурных смен в месяц. Полторы - это 60 дополнительных рабочих часов, которые врач и фельдшер отрывает от своего времени отдыха", - рассказал замглавврача по медицинской части станции скорой медпомощи Хабаровска Андрей Духовный.

Этот труд на износ дает "возможность хабаровскому фельдшеру получить в среднем 60 тысяч в месяц, у врачей начисления несколько больше". Меньший "навар" при такой же ситуации - в Орловской области. "По статистике, на нашей станции средний медперсонал получает около 30 тысяч рублей в месяц, - рассказал фельдшер Дмитрий Серегин. - Но живем-то мы на "чистую" зарплату и таких сумм, как в отчетах, не видим. Молодые фельдшеры, работая на полторы ставки, получают на руки 20-22 тысячи рублей. Через пять лет прибавляется доплата за стаж. Плюсуем еще до тысячи рублей. Лично у меня за счет стажа и категории "чистыми" выходит за полторы ставки тысяч 25-26".

О том, что работают на износ, говорили и в Иркутской области. Многие медики совмещают работу на "скорой" с работой в больнице: "с суток - в смену".

В Кемеровской области члены бригады скорой помощи в Яшкинском районе тоже работают за двоих. Но не только потому, что хотят заработать побольше, а - по необходимости. Но тут с оплатой не все ладно. По факту бригада состоит из водителя и фельдшера. Зарплата первого - 16-18 тысяч рублей, второго - 25 тысяч. Поскольку второго фельдшера в бригаде нет (дефицит кадров), один работает за двоих, получая до 45-50 тысяч. Но! Стимулирующая надбавка полагается только на одну ставку, вторая - "голая".

Вернули 3,5 миллиона

Тем не менее в этом году зарплата у яшкинских работников "скорой" стабилизировалась. А до этого, после проведения спецоценки условий труда (не в пользу работников), ситуация была хуже. Молодые специалисты получали 15-16 тысяч рублей, а фельдшеры со стажем - по 20 тысяч. Пришлось судиться за право на стимулирующие выплаты за вредность (их свели к минимуму).

К слову, факты необоснованной отмены доплат в 2018 году выявили на станциях скорой медицинской помощи и в других кемеровских районных больницах. По требованию отраслевого профсоюза были восстановлены права около 2,7 тысячи работников, которым выплатили 3,5 миллиона рублей.

Пытаются изменить ситуацию в Мордовии. Вот что об этом рассказал "РГ" замглавврача республиканской Станции скорой медицинской помощи Владимир Паршин: "В последние годы зарплата наших сотрудников немного подросла, но несущественно. Базовые оклады остались низкими: у водителя - 2,5 тысячи рублей, к ним плюсуют все начисления. Понятно, что если в Москве, к примеру, базовая ставка 10 тысяч, то итоговая зарплата будет совсем другой, хотя работу они выполняют одну и ту же".

Медики несколько раз говорили, что надо пересмотреть систему оплаты. "Мы предлагали перейти на единую тарифную сетку, - пояснил Паршин. - Но все осталось по-прежнему". А нагрузка, по его словам, на "скорую" возросла. Население стареет, число амбулаторий после оптимизации сократилось, поэтому пенсионеры вместо ожидания в очереди предпочитают вызвать "скорую".

В салоне - 36 градусов жары

Конечно, в большинстве исследованных регионов - а их пятнадцать - зарплаты периодически повышают.

Главврач Саратовской городской станции "скорой" Олег Андрущенко сообщил, что с 2016 года идет прибавка, в результате зарплата выросла более чем в полтора раза - до 46,7 тысячи. За три года в Ростовской области зарплата врачей на "скорой" увеличилась на 40 процентов. В Екатеринбурге их подняли в июле 2018 года. С 1 января этого года на 5 процентов зарплаты поднялись и в Калмыкии.

А вот в Петрозаводске, по словам главного врача больницы скорой медицинской помощи Алексея Хейфеца, зарплата оставалась неизменной с 2012 года. Ее повысили, исполняя майские указы президента. В Вологодской области с 2013 года врачи стали получать почти на 80 процентов больше.

Но не всем так повезло. Фельдшер из Орловской области Дмитрий Серегин работает с 2012 года и уверяет, что не заметил рост окладов. "По-моему, - говорит он, - с учетом физического и психоэмоционального напряжения зарплата медиков на "скорой" должна быть более чем на 100 процентов больше средней по региону. Последний мой выезд перед отпуском был при температуре 36 градусов в салоне. В такой жаре ты еще тащишь носилки - бывает, вокруг пациента одни женщины…"

Халаты и запчасти: заплати сам

Помимо низких окладов работников "скорой" в некоторых регионах остро стоит вопрос безопасности, дефицита кадров, ремонта машин и одежды.

Лет пять назад, после вопиющих случаев нападения на бригады "скорой" в Кузбассе, им выдали электрошокеры. Но, как сказали медики из Яшкино, по совету прокуратуры их пришлось сдать. Если придется применять шокеры против буйного пациента с сердечным заболеванием, потом будет сложно что-либо доказать. Остро ощущается отсутствие медвытрезвителей и напарников (вдвоем фельдшерам иметь дело с проблемным контингентом было бы не так страшно).

Похожая ситуация в Ростове-на-Дону. По словам врачей "скорой", часто их пациентами становятся люди "с улицы" с сильным опьянением. Они дебоширят, набрасываются с кулаками. Примерно раз в сутки и хабаровским медикам приходится вызывать наряд полиции. В Екатеринбурге в прошлом году зафиксировано 28 случаев противоправных действий, после которых 9 докторам потребовалась медпомощь с оформлением больничных. За 5 месяцев этого года было уже 14 случаев нападения на "скорую".

Ростовские медики просят включить в состав бригады полицейского, хотя бы на ночные дежурства. А мордовские - приравнять их к госслужащим. Но и этого пока не произошло.

Еще одна проблема - дефицит кадров. О ней говорили в Хабаровске. В Саратовской области ее вообще считают одной их главных. Ведь врачами "скорая" обеспечена лишь на 40 процентов, средним медперсоналом на 50, водителями на 65 процентов. В Орловской области не хватает 30-40 процентов специалистов, по врачам - около 50 процентов, с водителями тоже проблемы… Весной провели реорганизацию: городской станции добавили сельский район - 70 тысяч пациентов. Зарплаты не подняли, хотя нагрузка на бригады выросла: "в город" перевелась лишь половина медиков из бывшей районной скорой, потеряв в итоге "сельские" и "чернобыльские" доплаты.

В Петрозаводске проблему нехватки врачей решают за счет специалистов из других регионов. Им компенсируют частично съем квартиры - 9 тысяч рублей в месяц. Но и здесь не так все просто. Чтобы получать северную надбавку и районный коэффициент (плюс 65 процентов к окладу), они должны отработать в Карелии несколько лет. Пока эта проблема не решена: приезжие получают меньше, чем местные медики.

Есть сложности с одеждой и ремонтом машин. В Кемеровской области жаловались, что бригадам не выдают форму. А по нормам нужно два летних костюма, теплые куртки, обувь. Покупают сами. Только летний комплект стоит от 1,5 тысячи рублей. В Иркутске вопрос журналиста про обеспечение одеждой вызвал недоумение. Здесь всегда обходятся своими силами. Многие даже белые халаты покупают за свой счет.

Иркутские водители также жаловались, что ремонт часто приходится делать своими силами. На него и запчасти средства не выделяют и в Яшкинском районе Кемеровской области. Рации в машинах тоже сломаны. Бригады пользуются личными мобильниками. Расходы на связь им не компенсируют.

Подготовили Виталий Ахмеров, Ирина Варламова, Валентина Зотикова, Андрей Куликов, Руслан Мельников, Роман Мерзляков, Сергей Панасенко, Юлия Потапова, Наталья Саванкова, Анна Скудаева, Татьяна Ткачёва, Александр Филимоненко, Светлана Цыганкова, Ирина Штерман

Официально

Доктор "скорой" в дефиците

На "Прямой линии" президент Владимир Путин поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой разобраться в ситуации со скорой помощью. Понятно, что для детального анализа нужно время, но, судя по ответу, полученному на запрос "РГ" из министерства, там хорошо знают о проблемах службы. И вместе с губернаторами стараются их решить.

"С 2005 года полномочия по формированию систем оплаты труда переданы регионам. Это закреплено в 144-й статье Трудового кодекса РФ, - сообщили "РГ" в министерстве. - В то же время Минздрав совместно с регионами постоянно мониторит среднемесячную зарплату по отдельным категориям медработников на основе данных Росстата, запрашивает нужную информацию у регионов. Министерство оказывает регионам методическую и консультативную поддержку в работе по совершенствованию систем оплаты труда с учетом региональной специфики".

Один из факторов, который напрямую влияет на уровень заработков и их стабильность, - это доля гарантированной части зарплаты. Речь идет прежде всего об окладе, а также "неуменьшаемых" выплатах - например, за категорию, стаж работы и т.д. Согласно рекомендациям минздрава, регионы должны заботиться об увеличении гарантированной доли зарплаты. Министерство провело несколько "пилотов" - в Брянской, Омской областях, Ставропольском крае - и определило, что при оптимальной структуре зарплаты выплаты по окладам должны составлять не менее 55-60 процентов заработка, а остальная часть - порядка 40 процентов - приходится на премии и прочие "необязательные" выплаты. Правда, до сих пор не все регионы навели здесь порядок, хотя соответствующие рекомендации были направлены им министерством еще в 2014 году.

"Жалобы медработников на низкую зарплату поступают преимущественно из регионов с низкой долей гарантированных выплат по окладам, - отметили в министерстве. - Повышение доли выплат по окладам позволяет также снизить внутрирегиональные различия в размерах зарплат специалистов одинаковой специальности и квалификации в однотипных учреждениях, в том числе из-за возможности принятия субъективных решений работодателем при назначении стимулирующих выплат".

Сложности с оплатой труда в службе скорой помощи возникают еще и потому, что специальность "скорая медицинская помощь" относится к одной из дефицитных, подчеркнули в министерстве. В настоящее время работают около 11 тысяч врачей скорой помощи. В службе сохраняется дефицит 6,5 тысячи врачей - то есть порядка тридцати процентов. Особенно остра нехватка специалистов в сельской местности.

Чтобы устранить кадровый дисбаланс, с 2012 года работает программа "Земский доктор", по которой прибывшие на работу в село, рабочий поселок либо поселок городского типа врачи получают денежную компенсацию - 1 миллиона рублей. С прошлого года эта программа была распространена также на фельдшеров, в нее включили и города с населением до 50 тысяч человек. Это помогает привлечь специалистов, в том числе и в службу скорой помощи. За семь лет программы на село приехали работать 34 309 медработников: 32 830 врачей, в том числе 55 врачей скорой помощи, и 1479 фельдшеров, в том числе 785 фельдшеров скорой помощи.

Подготовила Ирина Невинная.

Мнение

О сложностях работы "скорой" "РГ" сказал президент Национальной медицинской палаты, детский хирург Леонид Рошаль.

"Проблемы скорой помощи общеизвестны. Это не только зарплаты, но также кадры и материально-техническое оснащение, - отметил Леонид Рошаль. - Если взять комплектацию машины скорой помощи на селе и в Москве - до сих пор это большая разница. На "скорой" работают в основном фельдшеры, врачей не хватает".

Озабочены в Национальной медицинской палате и вопросом безопасности медиков. В Госдуме подготовлен законопроект с поправками в КоАП, предусматривающими ответственность за незаконное воспрепятствование деятельности медработника по оказанию медицинской помощи. При этом штраф составит от 4000 до 5000 рублей. При этом ответственность за причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью медработника, хотя нападения на бригады "скорой" и практикующих врачей случаются довольно часто, вообще не предусмотрена.

Изменения же в УК РФ предполагают новую статью - "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи". По ней если врачу помешают работать и для пациента это обернется тяжким вредом здоровью или смертью, то нарушителя могут посадить в тюрьму или оштрафовать. Но врач снова оказывается незащищенным, так как нет ответственности за тот вред, который ему причинили в ходе нападения. Такая норма не защищает и других пациентов, которые оказались без медицинской помощи пострадавшего врача.

"Пакет законопроектов с изменениями в УК РФ и КоАП готовится ко второму чтению, - отметил Леонид Рошаль. - Но эти предложения не предполагают наказание за нападение и причинение вреда медицинским работникам во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Уровень защиты врача законодатели связывают с вредом для пациента, а не врача, и мы считаем это неправильным".

Подготовила Ирина Невинная.

Кто сколько получает

В Ростове-на-Дону у врача со стажем набегает 35 тысяч рублей в месяц, сообщили "РГ" на одной из подстанций (по официальным данным, средняя зарплата в регионе - 54,1 тысячи). В Костроме - от 23 тысяч. В Мордовии врач получает в среднем 30 тысяч рублей. В Саратовской области - 46,7 тысячи рублей. В Калмыкии - 49,6 тысячи. В Пензе - 54,5 тысячи. Среднемесячная заработная плата врача скорой медицинской помощи в Волгоградской области составляет 55,2 тысячи рублей. В Ульяновской области - 59,13 тысячи. По словам главного врача больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Алексея Хейфеца, средняя зарплата врача - 61 тысяча рублей. В Екатеринбурге зарплата врача самая щедрая - 74,542 тысячи рублей.Теперь посмотрим, сколько получают фельдшеры. В Костроме - 16,8 тысячи. В Калмыкии - 27,4 тысячи. В Саратовской области - 28,4 тысячи. В Волгоградской области - 29,7 тысячи. В Петрозаводске - 31 тысячу. В Ульяновской области - 34,146 тысячи. В Екатеринбурге - 47,156 тысячи. Водители в Вологодской области получают в среднем 18 тысяч в месяц. В Саратовской области - по 25 тысяч рублей. В Екатеринбурге - 37 тысяч.