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26.06.2019 18:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медицинские вертолеты будут 24 часа дежурить у детбольницы в Москве

Текст: Ирина Огилько

С начала года в Москве авиамедицинские бригады на вертолетах спасли больше 360 пострадавших, из которых 73 человека - ночью. Об особенностях полетов над столицей, о дежурствах и о работе пилотов санитарной авиации рассказали журналистам заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов.

Фото: Игорь Елков
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В среду, 26 июня, исполнилось десять лет со дня подписания соглашения между Московским авиационным центром и Центром экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) об оказании медицинской помощи населению с использованием вертолетов ВК117С-2. Впоследствии были сформированы экипажи, и начались полеты.

"Московский авиационный центр - это единственное учреждение, обеспечивающее предупреждение и ликвидацию ЧС в столице, - сказал Иванов. - В мегаполисе только наши вертолеты тушат пожары, вылетают на ДТП и другие происшествия, в том числе осуществляют санитарную эвакуацию населения. Авиапарк оснащен современными многофункциональными вертолетами, из которых пять ВК117С 2 используются для санитарных нужд".

За все время работы было эвакуировано больше 5500 человек. В 2018 году во время проведения чемпионата мира по футболу авиацентр ввел круглосуточное дежурство санитарных вертолетов. И после окончания мирового первенства круглосуточное дежурство было оставлено на постоянной основе. "Чтобы ночью летать экипаж был дополнительно подготовлен, - сказал заместитель командира второй эскадрильи ГКУ Московского авиационного центра Вячеслав Калёнов. - В нашем учреждении была разработана и утверждена методика полетов ночью. Летчики получили допуски к полетам и посадкам на площадки с самостоятельным подбором с воздуха, а также к ночным авиационным работам. Работа нашего центра на протяжении многих лет показала, что столице авиационное обеспечение необходимо. Поэтому мы не стоим на месте и развиваемся. Приходят молодые пилоты, и опытные летчики-инструкторы передают им свои знания и мастерство для успешного выполнения поставленных задач.

Фото: Пресс-служба СВЖД
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В настоящее время авиационный центр несет круглосуточное дежурство на санитарных вертолетах ВК117С-2 на территориях городских клинических больниц: № 15 имени О.М. Филатова и № 79 имени С.С. Юдина. На территории ГКБ имени С.С. Юдина с начала этого года вертолеты Московского авиационного центра дежурят круглосуточно, а с осени санитарный вертолет заступит на круглосуточное дежурство в детской городской клинической больнице имени Башляевой. Примерно 8% пациентов, доставляемых в больницы авиатранспортом, являются детьми.

На борту санитарного вертолета находятся экипаж из двух пилотов ГКУ "МАЦ" и совместная авиамедицинская бригада (врач и фельдшер НПЦ ЭМП, врач-анестезиолог-реаниматолог ГКУ "МАЦ" и он же спасатель).

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