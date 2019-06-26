Москва обновляет автобусный парк новыми моделями

С начала года на столичные маршруты вышли более 500 новых автобусов. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ходят новые автобусы в Зеленограде, а также в центре, на юге, юго-западе, юго-востоке Москвы. Одним словом там, где ранее ходили устаревшие модели общественного транспорта, у которых заканчивался срок службы. До конца года планируется обновить автобусный парк еще на 700 машин.

- Новые машины приходят на замену тем автобусам, у которых истекает срок службы, а также на новые маршруты, - приводят слова заместителя мэра и руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра Москвы.

По словам чиновника, автобусы поставляют отечественные производители: КамАЗ и ГАЗ, при этом новые автобусы соответствуют всем требованиям комфорта и экологичности. В них присутствует система видеонаблюдения и климат-контроля. Транспорт приспособлен для поездок мобильных граждан, пассажиров с детскими колясками.

Кстати, в городе всего курсирует порядка семи тысяч автобусов Мосгортранса и частных перевозчиков. Возят пассажиров они по более чем 900 маршрутам.