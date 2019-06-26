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26.06.2019 18:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На МКАД в час пик произошла массовая авария с автобусом

Текст: Александр Мелешенко

В Москве вечером 26 июня во время дождя произошло массовое ДТП на 40-м километре МКАД в районе торгового центра "МЕГА Теплый стан". В столичном центре организации дорожного движения сообщили, что в аварию попало несколько автомобилей и автобус, но обошлось без пострадавших.

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"Движение осложнено. Планируйте поездки и будьте осторожны на дорогах в дождливую погоду", - обратились к водителям в ведомстве.

В столичном управлении ГИБДД "РГ" подтвердили информацию об аварии - там также сообщают о нескольких автомобилях и автобусе, попавшем в ДТП на внешней стороне МКАД.

Движение на дорогах Москвы вечером 26 июня осложнено из-за сильного дождя. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", загруженность дорог к 18 часам достигла 8 баллов, а к 19:00 может достичь 9 баллов из 10.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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