На СЭФ-2019 рассказали, какие города РФ можно считать "умными"

Директор по особым поручениям Госкорпорации "Ростех" Василий Бровко назвал города России, которые уже успешно внедрили элементы smart city, в рамках экспертной сессии "Умный город". Дискуссия состоялась 26 июня на VIII Среднерусском экономическом форуме.

Василий Бровко поделился мнением о том, какие города в России можно считать "умными", насколько они отличаются от зарубежных примеров и какие инновации трансформируют муниципальные образования в smart city.

- Концепция "умных" городов объединяет в себе разные технологии, но в основе ее находятся искусственный интеллект и интернет вещей. Подключенные устройства в режиме реального времени поставляют огромные объемы данных, которые анализируются системами искусственного интеллекта. На базе этого анализа строятся отчеты и прогнозы, которые ложатся в основу принятия тех или иных решений (в том числе оперативных) для управления городской средой и ее развития, - отметил Бровко.

Одним из самых очевидных примеров применения таких технологий эксперт "Ростеха" считает "умное" освещение. Такие системы на базе светодиодного оборудования уже установлены в ряде городов страны с целью энергосбережения. Пилотные проекты реализованы в Москве и Подмосковье, Курской, Владимирской, Тамбовской и Свердловской областях, в Краснодарском крае и Бурятии.

27 июня Василий Бровко выступит на пленарной дискуссии "Цифровой регион", которая также пройдет в рамках СЭФ-2019.