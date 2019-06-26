На СЭФ обсудят запуск немецкого индустриального парка в Курске

Наладить связи между предпринимателями из Курской области и Германии рассчитывают представители межгосударственного "Центра экономического сотрудничества и развития", приехавшие на СЭФ-2019. Они участвуют в выставке "Цифровой регион" с перспективной миссией для малого и среднего бизнеса.

Центр был создан в июне 2016 года в партнерстве между немецкой компанией ASG Spremberg GmbH, российским ООО "Совтест АТЕ" и агентством по привлечению инвестиций Курской области.

- Наша основная задача - налаживать контакты между курскими и немецкими предприятиями, - сообщили в Центре. - Пока, к сожалению, процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Мы стараемся сами выходить на предприятия и организации с информацией о перспективах сотрудничества с немецкими партнерами. С этой информацией знакомили руководителей многих компаний Курска, Железногорска, Брянской области. Завтра встречаем большую делегацию немецких бизнесменов из региона Лаузиц (федеральная земля Бранденбург, Германия). Они примут участие в форуме, а затем и в традиционной Коренской ярмарке.

В ходе встречи планируется обсудить задачи по подготовке к запуску индустриального парка Schwarze Pumpe II в Курске. Территория "материнского" Schwarze Pumpe - одна из самых больших промышленных зон в Германии. Возведение аналогичного парка в Курской области послужит укреплению кооперации между российскими и немецкими специалистами.