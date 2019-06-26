На СЭФ определили "якорь" для программистов

Как удержать хороших айтишников в регионах, обсудили участники Среднерусского экономического форума на дискуссии, посвященной подготовке кадров для цифровой экономики.

Ректор Курского государственного университета Александр Худин, комментируя ситуацию с нехваткой преподавателей для специалистов будущего, отметил, что в этом качестве уже стали выступать профессионалы из компаний-гигантов. Они заинтересованы в качественной подготовке кадров, а потому с радостью передают знания и берут на стажировку ребят начиная с первых курсов.

- У меня сегодня спрашивают: нужен системный администратор для хорошей компании, заработная плата - 30 тысяч рублей, - привел пример Худин. - А я отвечаю: даже второкурсник не пойдет на эту вакансию, потому что те ребята, которые реально получают знания, уже трудоустраиваются и зарабатывают гораздо больше.

Некоторые работодатели вынуждены "перекупать" специалистов, которые еще и диплома о высшем образовании не получили. Теперь не важно, где человек учится и как, он может получать дополнительные компетенции на других курсах, попутно повышая свою стоимость на рынке труда.

Запретить это делать теперь не получится. Как отметили руководители образовательных учреждений, главное - чтобы новое поколение специалистов оставалось в регионе. Именно отток кадров в мегаполисы и за границу сегодня - первая проблема.

Однако директор "Яндекс.Лицея" Марина Суслова, подчеркнула: это неизбежный процесс.

- Уезжают и из мегаполисов, - сказала она. - Но нам надо понимать: чем больше мы будем готовить кадров, тем больше их будет оставаться в регионах. "Яндекс" создает базовые кафедры в вузах тех городов, где есть офисы компании. Мы учим этих специалистов под себя. Если открывать кафедры там, где нас нет, это будет нечестно по отношению к другим областям. Ведь мы прекрасно понимаем, что ребята приедут работать к нам.

Предложение ввести строгую систему распределения, вспомнив советские времена, и таким образом "якорить" кадры для цифровых производств вызвало жесткую критику. Насильно удержать в регионе высококвалифицированного специалиста - значит поставить под удар его продуктивность: насильно мил не будешь. Однако чиновники и представители бизнес-сообщества отметили и новый тренд - возвращение молодых специалистов из столиц в небольшие города. Тот же "Яндекс. Лицей" открывается в точках, которые раньше и не рассматривались: в населенных пунктах с населением сто тысяч человек.

- И вы не представляете, какие там есть дети, - отметила Суслова. - Не избалованные дополнительным образованием, они прекрасно учатся.

И потом создают высокомаржинальные производства, добавил лидер проекта "Международный кластер IT-образования" Александр Бородченков.

Все дело в том, что такие ребята с самого детства мотивированы созидать, видеть результат своего труда и улучшать мир вокруг себя. Александр Бородченков подчеркнул, что если власти хотят задержать таких специалистов у себя в регионе, чтобы как минимум получать в бюджет налог на их доходы, то нужно просто создавать комфортную для жизни инфраструктуру. Тогда ни в какую столицу люди не уедут.