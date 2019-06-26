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26.06.2019 11:41
Проект: В регионах

Народный контроль забраковал детскую площадку в Калуге

Депутаты Городской Думы фракции "Единая Россия" Людмила Сусова, Яков Казацкий, Эльвира Капитонова, сотрудники Городской Управы, активисты местного отделения партии и "Молодой Гвардии" проверили состояние детских площадок на Правобережье в рамках партийного проекта "Народный контроль".
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Члены общественной комиссии посетили 5 площадок. Итоги следующие. На детской спортивной площадке в сквере Матери на некоторых скамейках оторвано деревянное покрытие, часть урн отсутствует. Часть оборудования нуждается в ремонте и обработке от коррозии. "Данная площадка находится на содержании городской управы уже 8 лет. Состояние у нее хорошее, однако, мы обнаружили, что три снаряда здесь нуждаются в ремонте. В ближайшее время в сквере Матери появится полноценная большая детская площадка благодаря проекту инициативного бюджетирования, поэтому именно отсюда мы сегодня начали мониторинг", - отметил Яков Казацкий.

Фото: Калужская городская Дума
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Проверка показала хорошее состояние двух детских площадок по адресу ул. Спартака, 9. Игровые конструкции на них достаточно надежные, то же относится к покрытию и парковой мебели. Нарекания вызвало только отсутствие ограждения и недостаточное освещение игровых зон.

На площадке по адресу Сиреневый Бульвар, 2, участники партпроекта отметили качественное ограждение, хорошее состояние парковой мебели, однако, вопросы вызвало состояние аттракционов. "Данная площадка открылась в рамках партийного проекта "Городская среда", - прокомментировала Эльвира Капитонова. - И местные жители очень активно выступали за нее, составляли проект, обсуждали, принимали посильное участие для ее открытия. Мы обсудим с управляющими компаниями устранение некоторых недочетов на площадках. Но хотелось бы, чтобы и сами жители активнее участвовали в устранении хотя бы небольших поломок".

Состояние площадки по улице Фомушина у домов № 8-10 было признано неудовлетворительным. Здесь отсутствует покрытие, территория заросла травой и кустарником, деревянные элементы сгнили, металлические покрылись коррозией. Депутаты это связывают с тем, что территория, на которой расположена площадка, разделена между несколькими управляющими компаниями таким образом, что детская площадка не попадает в зону ответственности ни одной из них.

Фото: Калужская городская Дума
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По итогам мониторинга Людмила Сусова подчеркнула: "Вопрос осложняется тем, что ряд площадок обслуживаются управлением городского хозяйства Калуги, а другие - управляющими компаниями. Некоторые территории остаются совсем неохваченными. В Городской Думе мы обсудим различные предложения, чтобы в правилах благоустройства данный момент был отрегулирован. Вопрос прикрепления детских площадок к управляющим компаниям должен быть тщательно проработан, мы рассматриваем опыт других регионов, как у них ведется данная работа".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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