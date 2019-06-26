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26.06.2019 13:33
Проект: В регионах

Оригинальные разработки для "цифрового" региона показали в Курске

Текст: Наталья Сирота (Курск)
Выставка "Цифровой регион" открылась в рамках восьмого Среднерусского экономического форума. Он проходит в Курске 26-27 июня. На этот раз организаторы мероприятия устроили выставку в отдельном павильоне, что, несомненно, удобнее как для ее участников, так и для посетителей форума.
Экзоскелет, разработанный в ЮЗГУ, помогает восстановить подвижность людям с травмами позвоночника Фото: Наталья Сирота / РГ Экзоскелет, разработанный в ЮЗГУ, помогает восстановить подвижность людям с травмами позвоночника Фото: Наталья Сирота / РГ
Экзоскелет, разработанный в ЮЗГУ, помогает восстановить подвижность людям с травмами позвоночника Фото: Наталья Сирота / РГ

Перспективные цифровые разработки представили крупные предприятия региона: Курская АЭС и Московские железные дороги - филиал ОАО "РЖД", ОАО "Фармстандарт-лексредства" и Курский электроаппаратный завод, ООО "Центр экономического сотрудничества и развития", компания "КОНТИ-РУС", областные вузы и банковские структуры.

Так, сотрудники ОАО "Фармстандарт" рассказали о том, что на предприятии используется система автоматизированного производства (САП), которая ведет учет сырья и материалов. Внедряется также система лабораторных исследований, отвечающая за анализы сырья, упаковочных материалов и готовых продуктов.

Фото: Администрация Курской области
В Курске стартовал Среднерусский экономический форум

ЮЗГУ представил на выставке реабилитационный робототехнический комплекс - экзоскелет. Доцент кафедры механики, мехатроники и робототехники Петр Безмен сообщил, что это полностью отечественная оригинальная разработка, которая дает возможность за короткий срок восстановить здоровье человека, пострадавшего от травм или перенесшего инсульт. К сожалению, только два таких аппарата были приобретены частными клиниками в Москве и Санкт-Петербурге, а для серийного производства необходим инвестор. Ученые и авторы разработки очень надеются, что найти его поможет участие в форуме.

Компания "Дом.Контроль" знакомит гостей мероприятия с своей информационной системой для управляющих организаций ЖКХ и мобильным приложением жителя региона. В Белгородской области это сайт "Народная экспертиза", в Курской - "Действуем вместе", в Приморском крае - "Сделай Приморье лучше". Названия разные, но цель одна - наладить коммуникации между региональной властью и жителями, которые присылают свои замечания и претензии - например, к состоянию дорог. В Белгородской области на такой сайт ежедневно поступает до 20 заявок от граждан. Примерно половина из них приходит от жителей областного центра, следом за ними по активности идут жители Старого Оскола и Губкина.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Среднерусский экономический форум
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