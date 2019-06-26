Почему Коминтерн и СССР ведут к ренессансу левой идеи

В год 100-летия Коминтерна Москва собрала около 100 ученых из 16 стран на конференцию "Левая альтернатива в ХХ веке". Один из ключевых ее вопросов - почему, несмотря на провал идеи "мировой революции", которую исповедовал Коминтерн, в мире опять начинается ренессанс левой идеи?

- "Нет врага, нет и денег на его изучение". Так вчера левое движение было сиротской темой, - говорит профессор МГУ Александр Ватлин. - Однако рост левых настроений в мире кое-что меняет: Коминтерн становится научным брендом, вокруг которого опять транслируются левые идеи.

Его поддержал научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он заметил, что откат общества победившего капитализма от идей консерватизма, критика либерализма, ставшего едва ли не ругательным словом, и новое очарование левой альтернативой дают шанс - исследовать все направления мысли, чтобы вычленить иной - оптимальный путь движения.

Многие докладчики признавали, что иной траекторией движения в свое время были Коминтерн и СССР. Они, как альтернатива капитализму, ограничили эксплуатацию трудящихся и ликвидировали колониализм, но породили диктатуру и тоталитаризм.

Коминтерн становится научным брендом, вокруг которого опять транслируются левые идеи

- Трагедию левого движения сформулировал еще Ленин, - считает Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д Анкосс. - Он сказал: "Что-то пошло не так", когда "солдаты мировой революции" отрицали компромиссы. Позже Солженицын задавался вопросом: "Почему революция случилась в России, а не в более развитой стране?" Ответы дала история, но хотим ли мы их усвоить? Например, социал-демократия, отвергнутая большевиками, сыграла позитивную роль в демократизации капитализма, но почти исчерпала себя. Хотя без идей коммунизма и социал-демократии идею новой левой альтернативы не сформировать. Как без идей, исходивших из СССР и шедших в мир через Коминтерн, нельзя понять искания авангардистов, литературный и общественно-политический климат ХХ века.

Совокупной оценкой этого мнения и ученых ряда стран стало выступление ученых ФРГ.

- Сегодня альтернативы капитализму нет, - говорит руководитель Фонда Розы Люксембург Керстин Кайзер. - Но монополизм его губит так же, как коммунизм погубили диктатура партии и тоталитаризм мысли. Мир опять стоит перед вызовами - роста миграции, социальных разрывов. Капитализму в одиночку они не под силу, а левой альтернативе тем более.

Однако, как полагают участники конференции через изучение эволюции социалистического движения, в том числе возврата к "критической солидарности" рабочих партий Европы, опыта Коминтерна, опыта индустриализации СССР или ликвидации безграмотности, которые остаются "белыми пятнами" истории, можно удержать мир от скатывания к новому радикализму.

- "Историзация" левых движений, - убежден руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, - даст понимание, что "Коминтерн вам товарищ" в осмыслении отказа мира от насилия.