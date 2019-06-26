С необычным предупреждением гражданам выступило Управление Росреестра по Москве. Ведомство сообщило, что выявлена одна из возможных схем мошенничества с объектами недвижимого имущества. Точнее - схема продажи жилья теми, кому ее сдали.

По сообщению столичного подразделения Росреестра, к ним в конце апреля поступило обращение от правообладателей квартиры на Фрунзенской набережной. Москвичка - хозяйка квартиры - заключила договор аренды на длительный срок, но уже через два месяца обнаружила объявление о продаже своей недвижимости на популярном интернет-сервисе. К ее удивлению, продавцом оказался арендатор. Он предлагал квартиры по доверенности, якобы от собственника. На самом деле никакой доверенности не было. Точнее - не было настоящей доверенности. На сайте продаж мошенниками были использованы фотографии и описание квартиры, которые когда-то публиковала сама собственница, размещая объявления о сдаче жилья.

В Росреестре сообщают, что правоохранители проводят проверку. Результата пока нет. Но это не первый случай продажи квартиры арендаторами.

В случае, о котором говорит Росреестр, сбыть арендованное жилье мошенник не успел. В случае же с квартирой у Белорусского вокзала все получилось. Там хозяйка квартиры, уезжая на дачу, сдала квартиру молодому человеку. Подозрительным он не показался, так как жилье женщина сдавала много лет и вроде бы глаз у нее был наметан. Арендатор заплатил сразу за полгода, аргументируя это тем, что у него ответственная работа, командировки и так ему будет спокойнее. В итоге хозяйка пришла в свою квартиру за очередной платой спустя семь месяцев.

Хозяйка заключила договор аренды, но через два месяца увидела объявление о продаже ее жилья

Но попасть в квартиру дама не смогла. Поменяли не только замок, но и дверь. А в квартире жила семья приезжих с юга с тремя маленькими детьми. Хозяйка вызвала полицию. И выяснилось, что квартиру эти люди купили за немалые деньги у ее "собственника". Все документы оказались качественной подделкой. Но новоселы этого не заметили, тем более что их попросили прописаться через несколько месяцев после вселения. Выселение же, со скандалом и неприятностями, происходило через суд. И растянулось оно на полтора года. А покинула семья квартиру еще через полгода, так как на улице, когда решение вступило в силу, была зима.

Прямая речь

Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве:

- Мы призываем всех собственников квартир быть бдительными. Сейчас летний период и много квартир в Москве сдается в аренду. Заключая договоры, необходимо тщательно подойти к проверке арендатора, не исключены варианты подделки представленных документов, в том числе удостоверяющих личность. Если речь идет о длительной аренде - больше года - надежнее зарегистрировать договор в Росреестре. Рекомендуем также регулярно просматривать интернет-порталы с объявлениями о купле-продаже жилья.