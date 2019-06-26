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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Домашний срок

Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(7896)
Басманный районный суд Москвы до 28 июля продлил меру пресечения всем трем сестрам Хачатурян - Крестине, Ангелине и Марии, обвиняемым в убийстве своего отца.

Эта мера, похожая на домашний арест, предусматривает запрет определенных действий. По решению суда сестрам запрещено покидать квартиры, где они проживают, с девятнадцати вечера до семи утра. Не разрешено использовать любые виды связи, в том числе интернет, за исключением стационарного телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд запретил им давать комментарии или пояснения представителям СМИ по существу уголовного дела. Но в отличие от домашнего ареста электронные браслеты слежения на них не надевают.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Суд выписал из квартиры бабушки одну из сестер Хачатурян

Следствие считает полностью доказанной вину сестер в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания.

Официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко сообщила, что обвинение в окончательной редакции сестрам уже предъявлено. Им инкриминировано преступление, предусмотренное п. "ж" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ - "убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.

Следователями предприняты все необходимые меры по установлению смягчающих обстоятельств. Учтены итоги психиатрических экспертиз.

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