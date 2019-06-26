Синоптики предупредили москвичей о грозе и сильном ветре

Вечером 26 июня в Москве ожидается усиление ветра до 15-18 м/с, а также гроза. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Непогода продлится с 21:00 26 июня до 21:00 27 июня. Ранее синоптики сообщали, что за сутки в Москве выпадет от 3 до 6 мм осадков. Самым жарким 26 июня было в 2010 году, когда воздух прогрелся до +33,6 градуса. А в 1909 году на термометре было всего +5,5.

Кроме этого, 28 июня москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении - показатель давления побьет рекорд 1956 года. По данным портала "Метеоновости", в пятницу давление составит 730 миллиметров ртутного столба. Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал 1956 году и составил 732 миллиметра ртутного столба.

Причем в последние дни июня в столице ожидаются резкие колебания атмосферного давления, а 29 июня давление снова начнет расти и повысится на 10 единиц, при этом будет еще ниже нормы.