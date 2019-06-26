Столичной службе санитарной авиации исполнилось 10 лет

За десять лет существования вертолетной санавиации в Москве "воздушные врачи" смогли спасти более 5,5 тысячи человек. А с начала этого года в городские больницы на "вертушках" экстренно доставили 366 раненых и больных. Около 8 процентов спасенных - дети.

Как рассказал на пресс-конференции замдиректора Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк, примерно в половине случаев санавиация доставляет в больницы пациентов с инфарктаи и инсультами. Остальные 50 процентов приходятся на бытовые травмы, автокатастрофы и другие ЧП. Две вертолетных бригады в столице работают круглосуточно, еще одна вылетает в дневное время. "Пока этого достаточно, - считает замглавы департамента ГОЧС и пожарной безопасности Андрей Иванов. - Важно не количество подразделений, а качество и скорость их работы".

Сегодня современные машины ВК 117С-2 способны за 15 минут добраться на происшествие или к "тяжелому" больному даже в Новую Москву. В каждой авиабригаде - два пилота и трое медработников. Вертолет по оборудованию напоминает небольшую реанимационную. Есть дифибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких. Даже кювез для спасения младенцев имеется: он напоминает стеклянный ящик или инкубатор с подачей кислорода, регулятором влажности воздуха. В спасении принимают участие и медработники, и летчики. Они никогда не сидят в кабине: помогают нести оборудование.

Вертолеты доставляют раненых и больных в лучшие городские клиники Москвы по профилю. Травма у ребенка? Курс на Полянку, в НИИ детской хирургии и травматологии. Там есть вертолетная площадка на крыше. Но чаще всего винтокрылые машины садятся на приспособленных территориях во дворах больниц. Например, в ГКБ № 15 имени О.М. Филатова площадка находится буквально в 50 метров от нейрохирургического корпуса. Не пройдет и пяти минут, как реанимобиль заберет пациента из вертолета и доставит прямо на операционный стол. "Все оборудование для обследования и грамотного лечения у нас есть, - отмечает главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко. - В частности, новейшие ангиографы и компьютерные томографы".

Филатовскую больницу и детскую клинику доктора Леонида Рошаля на пресс- конференции привели просто как пример: вертолеты, конечно, доставляют пациентов и в другие, не менее оборудованные медучреждения. В ближайшее время вертолетная бригада заступит на круглосуточное дежурство при детской ГКБ имени З. Башляевой. Это позволит сделать воздушную "скорую" Москвы еще оперативнее.