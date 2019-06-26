У москвичей снижается интерес к наркотикам

Хоспис для пожилых людей, страдающих тяжелыми формами наркомании и алкоголизма, может открыться в Москве. Такой идеей на пресс-конференции вчера поделился главный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

"В последнее время стало появляться множество таких больных, - отмечает специалист. - На финальной стадии у таких пациентов развивается слабоумие. Они лечатся в тех же отделениях, что и молодые люди. Это вносит дезорганизацию в работу медучреждения. Поэтому и появилась идея создать отдельное подразделение с паллиативной помощью".

Эта довольно значительная группа пожилых больных скопилась за десятки лет. Общее же число москвичей-наркоманов снижается: например, за последний год их стало меньше почти на 12%. Всего на диспансерном наблюдении - более 23 тысяч горожан с теми или иными зависимостями. "При этом героиновая наркомания благодаря большой профилактической работе идет на спад, - констатировал Брюн. -Самым популярным наркотиком остается конопля".

А вот так называемый "веселящий газ", который активно продается в Москве в клубах, да и просто в интернете, пока не признан наркотиком и его потребители в эту общую статистику не входят.

Но даже несмотря на это, наркологи констатировали: спрос на психотропные вещества в столице снижается. "Новое поколение получает удовольствие уже от других вещей, - отмечает Брюн. - Например, от занятий спортом, карьерных устремлений и просто материального благополучия". Если в начале 2000-х в школах во время исследований выявлялось до 10% тех, кто хоть раз пробовал что-то запрещенное, то теперь спустя без малого два десятилетия таких случаев - считаные доли одного процента.

В то же время именно на подростков направлен новый просветительский проект столичных наркологов "Я - настоящий друг". Подросток может растеряться, если в его компании кто-то вдруг заведет разговор, например, о "травке". В таких случаях теперь можно обращаться по круглосуточному телефону 8(495)709-64-04. Специалисты подскажут, как себя вести, к кому бежать, если друзья подростка вдруг начали "употреблять".

По этому же телефону можно узнать подробнее о новом медицинском исследовании столичных наркологов. Они помогают выявить генетическую предрасположенность к наркотикам или алкоголю. Достаточно просто... сдать слюну на анализ. Тест бесплатный для москвичей, а прописанные в других регионах могут пройти его за тысячу рублей.