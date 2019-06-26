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26.06.2019 15:57
Проект: В регионах

Ученые из Курска выдвинули "идею на триллион"

Текст: Наталья Сирота (Курск)
Прибор для защиты дома от коммунальных аварий разработали в Юго-Западном госуниверситете. Проект "Стоп-Беда" представили в рамках восьмого Среднерусского экономического форума, который проходит в Курске 26-27 июня.
Фото: Администрация Курской области Фото: Администрация Курской области
Фото: Администрация Курской области

Как рассказал один из авторов - доцент ЮЗГУ Дмитрий Скопин, недорогое (700 рублей) устройство быстро реагирует на протечки воды и утечку газа, отправляя на телефон хозяина дома или квартиры сообщение. С телефона же можно отправить сигнал, по которому "умная" система перекроет все краны. Кроме того, устройство позволяет обеспечить полив территории возле дома, если его владелец, например, отправился в отпуск.

Приборы курян пользуются спросом в Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке. Нашлись покупатели и за рубежом - в Беларуси, Казахстане, Узбекистане и на Украине. Продажа идет через интернет-магазин. Пока объемы производства невелики - 300 штук в месяц. Но поскольку с проблемами протечек воды сталкивается почти каждый городской житель, ожидаемая наполняемость рынка может составить до одного триллиона рублей, подчеркнул Дмитрий Скопин. Так что компании, готовые вложиться в развитие проекта "Стоп-Беда", получат хорошую отдачу.

Фото: Администрация Курской области
На СЭФ-2019 рассказали, какие города РФ можно считать "умными"

На выставке СЭФ-2019 есть и другие перспективные проект. Так, компания "Стабком" из Подмосковья (выпускает оборудование, робототехнику и промышленные компьютеры) намерена развивать сотрудничество с Курской областью по внедрению системы "Безопасный город". В прошлом году такой комплекс был установлен в столице региона на улице Карла Маркса. Он позволяет отслеживать автомобильное движение на опасном перекрестке и экстренно оповещать население о различных ситуациях. Генеральный директор "Стабкома" Евгений Малахов сообщил, что комплекс фиксирует на этом перекрестке до 30 нарушений ПДД в сутки. Возможно, после оплаты штрафа нарушители начнут снижать скорость на улицах города.

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