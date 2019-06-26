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26.06.2019 18:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

От сыра до роботов

В Госдуме оценили достижения Брянской области
Текст: Татьяна Замахина
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(7896)
Брянская область 5 июля празднует 75 лет. К этой дате в Госдуме открыли выставку, где представлены достижения региона - от сыра до роботов. Депутаты рассказали, чем богат край, и поделились советами по его развитию с губернатором Александром Богомазом.

На выставке Брянскую область представили как территорию динамичного развития, имеющую героическую историю и богатые культурные традиции. Гости могут познакомиться с историей становления региона, современными достижениями и перспективами развития в различных сферах. Это в первую очередь промышленность, АПК, строительство, лесное хозяйство, социальная сфера, народные художественные промыслы. О главных успехах региона рассказал его глава Александр Богомаз - в частности, о том, как удается развивать импортозамещение. Продукты, вполне способные заменить санкционные товары, можно было попробовать при знакомстве с экспозицией.

Брянская область - один из лидеров агропрома, подтвердил зампред Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Продукция региона, заверил он, известна не только в России, но и во многих странах мира. Не забывают в регионе и о новых технологиях, отметил парламентарий. Так, на выставке можно было "познакомиться" с брянскими роботами.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Представитель КПРФ, глава думского Комитета по региональной политике Николай Харитонов поделился впечатлениями от общения с жителями области: они гордятся своим регионом, а молодежь уже все реже стремится искать работу в другом месте.

Замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов напомнил, что юбилей хоть и скромный, но сама брянская земля - с тысячелетней историей. Среди его рекомендаций Богомазу - реализовать проект льготной ипотеки со ставкой менее процента.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что 80 процентов российских тепловозов делает именно Брянщина. Он также дал совет губернатору, где можно найти дополнительных работников для предприятий региона: "Русских позовите с Украины".

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