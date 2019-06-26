В Костроме ввели штрафы за отдых на водных объектах, санитарное состояние которых опасно для здоровья. А значит, практически на всех.

Контролеры на пляжах теперь будут не только предупреждать купальщиков, но и штрафовать их. Фото: РГ

"В новых правилах, которые вступили в силу в регионе, прописан ряд запретительных мер. Нельзя купаться в местах, где стоят спецзнаки, заплывать за пределы ограничительных знаков, подплывать к плавсредствам и другое", - сообщили в администрации региона.

За нарушение в областном Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена серьезная ответственность: штраф для граждан составит пять тысяч рублей, для должностных лиц - 40 тысяч рублей, для юридических лиц - 80 тысяч рублей.

Если следовать новым нормам, отныне для жителей региона вход в воду на большинстве водоемов чреват финансовыми санкциями.

По данным ТУ Роспотребнадзора, сегодня на территории региона организованно 27 официальных зон рекреации на водных объектах. Однако с начала года в ведомство поступило лишь пять заявлений о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на использование открытых водоемов для купания, отдыха и занятия спортом. Из них три заявления касались пляжей в Костроме, еще по одной заявке поступило из городов Галича и Буя.

По всем трем костромским пляжам, расположенным на улицах Лесной, Широкой и Речном проспекте, сотрудники Роспотребнадзора выдали заключения о несоответствии мест отдыха государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Заявки из Галича и Буя еще находятся на рассмотрении.

Неудовлетворительное качество воды фиксируется с 2005 года, информация доводится до властей, но ситуация не меняется

Исследования проб воды, взятых на костромских пляжах, показали, что содержание микроорганизмов, характеризующих эпидемиологическую безопасность, превышает гигиенический норматив в тысячи раз.

"Данные результаты исследований подтверждают стойкое фекальное загрязнение водных объектов. Это создает прямую угрозу возникновения и распространения инфекционных, вирусных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, таких как полиомиелит, аденовирусная инфекция, гепатит А, брюшной тиф, холера, туляремия и другие", - резюмировали в Роспотребнадзоре.

По мнению эпидемиологов, причиной опасного загрязнения воды стал организованный сброс хозяйственно-фекальных неочищенных сточных вод в реки.

- Для решения вопроса об уголовном преследовании по факту загрязнения поверхностных водных объектов информация направлена в Костромскую межрайонную природоохранную прокуратуру. А также в Росприроднадзор и городским и областным властям, - добавили эпидемиологи.

В ведомстве подчеркнули, неудовлетворительное качество поверхностных вод в регионе фиксируется как минимум с 2005 года, информация доводится до властей и надзорных органов, но ситуация в лучшую сторону кардинально не меняется. А страдают простые жители региона.

В этом году на городских пляжах появились полицейские патрули, задача которых не допускать купания в запрещенных местах. Но если раньше контролеры в основном предупреждали и увещевали беззаботных купальщиков, то теперь они получили право их штрафовать на крупные суммы.

Мнение

Валентина Ямщикова, инженер-гидрогеолог, сопредседатель экодвижения "Во имя жизни":

- Проблема качества воды на пляжах существует в Костроме уже 11 лет. Дело в том, в регионе не работает учет всех "выпусков" сточных вод. Раньше разрешение на открытие купального сезона давала администрация города, несмотря на возражения Роспотребнадзора. В этом году они решили бороться с проблемами загрязнения рек... введением штрафов для тех, кто купается. Это какой-то нонсенс! За что я должна платить? За то, что администрация не может обеспечить людям нормальные условия отдыха в жаркое время года? Нельзя подменять работу чиновников наказанием невиновных костромичей.