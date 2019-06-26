В Курске назвали главный фактор цифровизации здравоохранения

Закупку нового оборудования и подготовку медицинских кадров нужно вести с учетом передовых технологий, подчеркнули эксперты из нескольких регионов Центральной России, обсуждая барьеры для цифровизации здравоохранения. Круглый стол по этой теме состоялся в рамках Среднерусского экономического форума.

Участники встречи отметили, что, с одной стороны, нужно модернизировать материальную базу - закупать цифровое оборудование, способное не только самостоятельно собирать, но и анализировать данные о состоянии здоровья пациентов. С другой - важно адаптировать подготовку кадров для отрасли к внедрению "цифры".

Электронные карты, больничные листы, запись к врачу и архивирование данных при помощи специальных сервисов - эти новшества уже внедряются в большинстве регионов страны. Пациенты быстро привыкают к ним, подтверждая: новые технологии здорово упрощают жизнь.

Меняются и программы преподавания врачебных дисциплин. Однако осваивать новые технологии медикам придется постоянно, предупредил ректор Курского государственного медицинского университета Виктор Лазаренко.

Его собеседники добавили, что даже при наличии образовательных программ, специализированного оборудования и возможностей для телемедицины (а доступ к ней создан даже в глубинке) отрасль не станет цифровой без энтузиазма самого профессионального сообщества.