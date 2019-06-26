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26.06.2019 20:36
Проект: В регионах

В Курске придумали оружие против гипертонии

Текст: Анна Скрипка (Курск)
Проект по борьбе с гипертонией представили на Среднерусском экономическом форуме в рамках круглого стола "Цифровое здравоохранение".
Фото: Администрация Курской области Фото: Администрация Курской области
Фото: Администрация Курской области

Предложение инициировали медики и представители общественности - ведь смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе остается достаточно высокой.

Участники мастерских проектов, посвященных здравоохранению, обсуждали проблему не один день и в итоге нашли решение. Воплотить его позволят цифровые технологии, рассказал глава ассоциации "Курская врачебная палата" Сергей Шевченко:

- Суть проекта заключается в том, что подверженные сердечно-сосудистым заболеваниям люди станут носить гаджет, который связан с телефоном при помощи мобильного приложения. В определенное время гаджет будет измерять давление пациента и напоминать ему о приеме лекарства.

Фото: Администрация Курской области
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Сотрудничать планируют с компанией-разработчиком подобных гаджетов.

Система наблюдения и контроля за состоянием пациента будет полезна не только ему самому. Данные о состоянии человека будут автоматически передаваться его лечащему врачу.

По словам инициаторов проекта, сложностей с реализацией возникнуть не должно. Главное, чтобы идея получила одобрение властей и нашла финансирование.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Среднерусский экономический форум
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