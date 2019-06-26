В Курске стартовал Среднерусский экономический форум

Восьмой Среднерусский экономический форум стартовал в Курске сразу на нескольких площадках. Особенность нынешнего форума в том, что открылся он не традиционным пленарным заседанием, а десятками круглых столов и дискуссий, посвященных цифровизации.

В диалоге принимают участие чиновники и представители бизнес-сообщества, члены общественных объединений. Все говорят о том, что цифровизация важна для развития не только экономики, но и государственного управления, и социальной сферы.

На форум зарегистрировались более 2500 участников: помимо гостей из российских регионов, в том числе самых отдаленных, приехали делегации десятков зарубежных стран, включая давнего партнера Курской области - Республику Беларусь, Италию и Болгарию.

Наиболее популярными секциями 26 июня стали "Умный город", "Цифровые технологии на службе простого человека" и "Малый бизнес - драйвер цифрового региона". Туда зарегистрировалось наибольшее число участников.

Тематика форума заинтересовала глав ряда профильных министерств, они станут спикерами пленарного заседания, которое начнется 27 июня. Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов в приветственном слове к участникам СЭФ-2019 назвал развитие цифровых технологий необратимым процессом.

- Цифровизация открывает перед нами безграничные возможности, - отметил он. - Благодаря передовым современным технологиям в медицине, ранней диагностике заболеваний мы сохраняем жизни наших сограждан. Для современного образования не существует преград для доступа к знаниям и передовому опыту человечества. Виртуальные экскурсии по лучшим мировым музеям и картинным галереям - это уже наш сегодняшний день, наша реальность. "Цифра" бесценна для обеспечения безопасности в городах и на дорогах. Эффективность ее применения в промышленности, малом и среднем бизнесе уже многократно доказана на практике. Думаю, уже каждый из нас на своем опыте убедился, что цифровые технологии стерли все границы в общении. Но потенциал цифровизации неисчерпаем. И для каждого из нас очень важно, чтобы наша страна не осталась на периферии технологической революции.

Эксперты СЭФ уже заявили о согласии с этими тезисами на стартовавших круглых столах и дискуссиях.