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26.06.2019 14:02
Проект: В регионах

В Курской области создадут Кодекс пациента

Текст: Анна Скрипка (Курск)
Курские медики решили восполнить пробел в этике и написать "Кодекс пациента". Об этом на круглом столе "Цифровое здравоохранение" в рамках Среднерусского экономического форума заявил председатель правления ассоциации "Курская врачебная палата" Сергей Шевченко.

- У нас есть кодекс врача, и получается так, что за здоровье пациента целиком и полностью ответственен доктор, - пояснил он. - Однако от самого человека зависит очень многое. Это не просто выполнение врачебных назначений, без которых выздоровление сложно представить, но и профилактика. На деле же получается так: мы назначаем прием лекарств в определенное время, диету, режим дня, но пациент это может игнорировать. А ответственность за результат лечения все равно лежит на докторе.

Сергей Шевченко отметил, что кодекс не должен быть длинным. Достаточно нескольких пунктов, с которыми пациента будут знакомить перед приемом. Возможно, под подпись. Хотя ввести наказание для тех, кто не станет соблюдать ни кодекс, ни назначения врача, не удастся.

Фото: Наталья Сирота / РГ
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Остается развивать чувство ответственности за свое здоровье, которое в россиянах только пробуждается, добавил основатель проекта по выпуску фитнес-гаджетов Михаил Перепелицкий:

- Пользователи отмечают, что за несколько месяцев, пользуясь гаджетами, сбросили вес, чем снизили риск сахарного диабета, гипертонии и других заболеваний. Мы стараемся создавать продукты, которые заботу о здоровье представят в виде игры. Но в будущем такие игры станут определенным зеркалом состояния человека и покажут, как его улучшить, в том числе самостоятельными занятиями.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Среднерусский экономический форум
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