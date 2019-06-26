В Курской области создадут Кодекс пациента

Курские медики решили восполнить пробел в этике и написать "Кодекс пациента". Об этом на круглом столе "Цифровое здравоохранение" в рамках Среднерусского экономического форума заявил председатель правления ассоциации "Курская врачебная палата" Сергей Шевченко.

- У нас есть кодекс врача, и получается так, что за здоровье пациента целиком и полностью ответственен доктор, - пояснил он. - Однако от самого человека зависит очень многое. Это не просто выполнение врачебных назначений, без которых выздоровление сложно представить, но и профилактика. На деле же получается так: мы назначаем прием лекарств в определенное время, диету, режим дня, но пациент это может игнорировать. А ответственность за результат лечения все равно лежит на докторе.

Сергей Шевченко отметил, что кодекс не должен быть длинным. Достаточно нескольких пунктов, с которыми пациента будут знакомить перед приемом. Возможно, под подпись. Хотя ввести наказание для тех, кто не станет соблюдать ни кодекс, ни назначения врача, не удастся.

Остается развивать чувство ответственности за свое здоровье, которое в россиянах только пробуждается, добавил основатель проекта по выпуску фитнес-гаджетов Михаил Перепелицкий:

- Пользователи отмечают, что за несколько месяцев, пользуясь гаджетами, сбросили вес, чем снизили риск сахарного диабета, гипертонии и других заболеваний. Мы стараемся создавать продукты, которые заботу о здоровье представят в виде игры. Но в будущем такие игры станут определенным зеркалом состояния человека и покажут, как его улучшить, в том числе самостоятельными занятиями.