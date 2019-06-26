В Москве пройдет 314 мероприятий в День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности в этом году будет отмечаться в 12 раз. По традиции, он пройдет в более чем 80 регионах страны, а основными площадками станут Москва и Муром. Что стоит посмотреть и в чем поучаствовать, рассказали сегодня журналистам организаторы и представители основных городов проведения праздника.

Напомним, что День семьи, любви и верности отмечается 8 июля и приурочен ко дню святых Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи. Так как в этом году праздник приходится на будний день - понедельник, торжества во многих регионах растянутся с 6 по 9 июля.

Как рассказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, в столице пройдет 314 мероприятий в парках, домах культуры, библиотеках и музеях. Центральным местом проведения праздника останется музей-заповедник Царицыно.

- Для москвичей полный сценарий празднования будет доступен с 1 июля на портале мэра Москвы, но я отмечу наиболее значимые мероприятия, - сказал Кибовский. - Так 7 июля в парке Зарядье пройдет исторический бал. В музее-заповеднике "Коломенское" 9 июля пройдет уникальный концерт хорового пения в храме Воскресения Господня, где крестили Ивана Грозного. Храм внесен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, и, благодаря его акустическим данным, зрители получат незабываемые впечатления. 8 июля в 9 столичных кинотеатрах запланирован бесплатный показ мультфильма про жизнь Петра и Февронии.

Как пояснила генеральный директор музея-заповедника Царицыно Елизавета Фокина, с 28 июня откроется выставка "Семья - душа России", впервые на ней будут представлены не только работы известных художников из крупнейших музеев страны (в их числе Русский музей, Третьяковская галерея и другие), но и молодых авторов, даже детей. Всего на выставке будет собрано порядка ста работ, и зрители смогут проголосовать за одну из них.

- Победитель зрительских симпатий будет награжден специальным призом, - рассказывает Фокина. - А сам праздник у нас состоится 7 июля. Зрители смогут поучаствовать в различных спортивных эстафетах, мастер-классах для любых возрастов, например, по росписи сувениров, мыловарению, фигурному вырезанию овощей, по макияжу, йоге и вокалу. Концертную программу представят известные музыкальные династии. Например, семья Маликовых, Лариса Долина и другие. А кульминацией праздника станет церемония вручения семьям, прожившим в браке 25 и более лет общественной награды - медали "За любовь и верность". Всего, по данным генерального директора Фонда социально-культурных инициатив, Дмитрия Соловьева в столице вручат порядка 300 комплектов: это большая медаль, сертификат на нее и две небольшие медальки на лацканы пиджаков.

Как отметил начальник управления культуры Мурома Валерий Козлов, все кто уже был на праздниках в столице, смогут приехать в Муром, ведь здесь родина святых покровителей семейного счастья.

- Уже не первый год мы наблюдаем тенденцию, что молодые москвичи, приезжают к нам расписываться, - рассказывает Козлов. - В результате в этом году мы решили сделать 19 тематических площадок, где будут представлены свадебные традиции со всего мира.

По словам Козлова, так же в этом году две улицы перекроют в городе для ремесленной ярмарки, в которой участвовать будут 800 ремесленников с разных уголков страны. А завершится праздник, по традиции, концертом.

- Я считаю, что этот праздник должен стать местом, где могут знакомиться молодые люди, ведь сейчас у молодежи наблюдается дефицит личностного общения, - отмечает Александр Кибовский. - У нас есть примеры, когда после выпускных балов в Парке Горького образовывались семьи, их дети через пару лет пойдут в школу. Нужно подсчитать, сколько молодых людей создали семьи благодаря празднику 8 июля. И на этом делать в будущем акцент.

Кстати

Впервые 8 июля можно будет расписаться в столице. Несмотря на то, что это понедельник, впервые в этот день откроет свои двери Дворец Бракосочетания №3, расположенный на юге столицы на улице Юных Ленинцев. Более того, по многочисленным просьбам москвичей, с этого дня Дворец будет работать без выходных, то есть при желании расписаться в нем можно будет и на День города, и даже на Новый год.