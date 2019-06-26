В Музее Победы в Москве открылась международная выставка "Операция "Багратион". Разгром"

Экспозиция приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от фашизма. Она рассказывает о том, как создавалось и крепло партизанское движение на оккупированной гитлеровцами территории республики, как проходила грандиозная двухмесячная военная операция Красной Армии, получившая название "Багратион", в результате которой советские войска полностью освободили Беларусь.

На выставке представлено около 150 раритетных экспонатов - фотографий, документов, писем, личных вещей солдат и военачальников. Здесь можно увидеть подлинные образцы оружия, знамена, обмундирование, печатные издания времен войны. Также тут представлены около 50 живописных и графических работ, созданных фронтовыми художниками в 1944 году.

Проект международный, в нем задействованы как экспонаты Музея Победы, так и раритеты из фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В создании выставки принимало участие Российское военно-историческое общество.

- Уникальные экспонаты позволяют представить масштаб и сложность военных действий, атмосферу в освобожденных городах и селах, настроения и беспримерное мужество солдат и партизан, стратегические решения военачальников, - рассказал директор Музея Победы Александр Школьник. - Отдельно показана трагедия белорусских жителей во время немецкой оккупации, в результате которой погибло почти 2,5 миллиона человек. Рассказывается о детях, участвовавших в боевых операциях партизан, о многих других фактах. Именно в ходе операции "Багратион" под Минском были взяты в плен те 50 тысяч немецких солдат и офицеров, которые прошли маршем военнопленных по улицам Москвы. Я думаю, многие из вас помнят эти знаменитые на весь мир кадры.

В торжественной церемонии открытия международной выставки приняли участие представители органов власти и общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты.

Посетить экспозицию можно будет до 29 сентября.