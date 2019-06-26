В тамбовской реке Цне массово умерла рыба

Около 20 тысяч особей могло погибнуть в реке Цне в Тамбовской области. Проводится доследственная проверка, правоохранители устанавливают, что привело к мору рыбы и кто должен за это ответить.

Как сообщили в управлении СК РФ по региону, поводом послужила информация об экологическом бедствии, распространенная местными СМИ.

- Из публикаций следует, что сначала гибель рыбы местные жители обнаружили на участке от плотины в пригородном лесу до Соснового угла, а затем и в районе села Донское. По самым приблизительным подсчетам специалистов Рыбнадзора, речь может идти о 20 тысячах погибших особей. Официальную причину экологического бедствия природоохранные органы пока не называют, предполагая, что к гибели рыбы могла привести совокупность факторов (аномально жаркая погода в регионе, сброс уровня воды в Цне в связи с ремонтом плотины).

Есть и версия о том, что в реку попали опасные отходы. Пробы воды отправлены в лабораторию для исследования. К проверке, начатой следователями, привлечены специалисты и эксперты Главрыбвода, региональных управлений ветеринарии, Росприроднадзора и Россельхознадзора.

Точный размер причиненного ущерба пока не определен.

Тем временем в Курской области о похожей проблеме сообщили местные жители. Среди возможных причин чиновники назвали аномальную жару и гибель бактерий, которые очищают канализационные стоки, произошедшую из-за сброса неких токсичных веществ. Теперь правоохранители ищут виновника этого сброса.