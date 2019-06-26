Врачи диагностировали у москвичей трудоголизм и кофеманию

У жителей столицы ярко выражены склонности к трудоголизму и кофемании. Таким мнением с агентством городских новостей "Москва" поделилась психиатр-нарколог городского научно-практического центра наркологии Юлия Швецова.

По оценкам специалиста, привычка пить много кофе свойственна многим крупным городам. В небольших населенных пунктах людям банально не на что купить "лишний стаканчик", да и потребности такой нет. При этом жители Москвы склонны много работать и уделять повышенное внимание материальному комфорту.

Также для среднестатистических москвичей характерна привычка к сладкому, другой вкусной еде или алкоголю. Эксперт отмечает, что в мегаполисе люди в основном читают много новостей, погружаются в телевизор и соцсети.