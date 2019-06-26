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26.06.2019 20:58
Проект: В регионах

Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 вышел на 75% мощности

26 июня 2019 г. в 12:35 инновационный энергоблок №2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 (блок №7 НВ АЭС) вышел на 75% мощности. Таким образом, на новом энергоблоке поколения "3+" началась очередная фаза освоения мощности в ходе опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

ОПЭ - это завершающий этап перед сдачей блока в эксплуатацию. Она является частью большого комплекса работ, и разделяется на подэтапы.

Сначала идет освоение уровня мощности 40-100%, затем комплексное опробование оборудования энергоблока в течение 15-ти суток непрерывной работы на 100% уровне мощности. Освоение номинальной мощности включает в себя испытания на уровнях мощности 40, 50, 75, 90 и 100%.

После освоения номинальной мощности выполняются гарантийные (сдаточные) испытания энергоблока и комплексное опробование энергоблока, а затем приемка в эксплуатацию.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Напомним, что первое включение энергоблока №2 НВ АЭС-2 в сеть, или т.н. энергопуск, состоялось 1 мая 2019 года. Разрешение Ростехнадзора на сдачу энергоблока №2 в ОПЭ Нововоронежская АЭС получила 3 июня 2019 г., после чего началось тестирование оборудования в различных режимах.

Сейчас испытания оборудования энергоблока №7 проводятся на уровне мощности 75%. После достижения каждого порога мощности на блоке осуществляются плановые испытания со сбросами нагрузки.
Работы идут в штатном режиме, никаких отклонений от плана нет.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Этап ОПЭ закончится после успешных испытаний на всех осваиваемых уровнях мощности, включая номинальную (100%), и после выполнения всех сдаточных испытаний энергоблока. В эксплуатацию новый блок будет сдан в конце 2019 года.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru. 

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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