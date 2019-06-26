Запуск МЦД позволит создать более 30 тысяч рабочих мест

Строительство МЦД привлекает новых работодателей к территориям возле платформ - в отдаленные районы Москвы и города Подмосковья. Кроме того, на новые курсирующие поезда потребуются машинисты, кассиры и другие специалисты. В целом запуск диаметров позволит создать более 30 тысяч рабочих мест, рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, территории возле станций МЦД будут благоустроены: появятся парки, торговые точки и бизнес-центры. Все это привлечет работодателей и простимулирует появление рабочих мест. Помимо МЦД-1 и МЦД-2 в столице разрабатывают еще три маршрута диаметров.

Напомним, запуск нового наземного метро, как называют МЦД, поможет пассажирам пересечь столицу за 40 минут. Минимальный интервал между поездами составит 5 минут. Строительство первых МЦД "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-Подольск" планируют завершить в конце 2019-го - начале 2020 года.