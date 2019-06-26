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26.06.2019 06:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутаты Приморья поддержали создание правительства края

Текст: Анна Бондаренко

На состоявшемся сегодня заседании Законодательного Собрания Приморского края депутаты в трех чтениях приняли закон "О внесении изменений в Устав Приморского края", сообщает пресс-служба регионального парламента.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
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Поправки, предложенные главой Приморья, предполагают изменение структуры и наименования высшего исполнительного органа края. Таким образом, в Приморье вместо администрации заработает правительство. Представившая проект закона первый вице-губернатор края Вера Щербина отметила, что это первый документ, который положит начало масштабной реформе всей системы управления. После внесения изменений в Устав Приморья, нужно будет откорректировать ряд законопроектов и более 400 нормативных правовых актов.

"Суть этих изменений - создание правительства, будут созданы министерства и останутся ведомства. Министерствами станут крупные органы исполнительной власти, в подчинении которых имеется сеть бюджетных учреждений, где должна быть выстроена система управления этими учреждениями", - пояснила она.

По мнению депутата Дмитрия Новикова, вопрос о повышении эффективности государственного управления краем стоит давно, а при проведении реорганизации нужно усилить личную ответственность чиновников за принятие решений.

"Этот закон, в первую очередь, направлен на совершенствование государственного управления Приморским краем. Полагаю, что он повысит эффективность работы органов исполнительной власти, их руководителей, создаст дополнительную мотивацию для привлечения к работе в органах власти высококвалифицированных специалистов", - приводит пресс-служба слова председателя Законодательного Собрания Александра Ролика.

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