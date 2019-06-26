Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Уссурийский районный суд Приморья вынес приговор бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК), которая строила космодром Восточный, Виктору Гребневу. Он признан виновным в растрате и преднамеренном банкротстве фирмы.

Установлено, что в 2012 - 2014 годах он заключал невыгодные для компании договоры поручительства, благодаря чему похитил более 288 миллионов рублей. На эти деньги покупал яхты и строил особняк. Кроме того, из-за подписания еще нескольких договоров ТМК понесла более 130 миллионов рублей ущерба.

Именно действия Гребнева, по заявлению представителей компании, стали причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома.

Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа. Кроме того, ему назначено два года испытательного срока.

Напомним, ранее другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил при строительстве Восточного 104,5 миллиона рублей и получил три года колонии.

Справка "РГ"

Космодром Восточный строят в Амурской области, возле города Циолковского. По словам Дмитрия Рогозина, на его возведение потратили почти 92 миллиарда рублей. Восточный, отметил он, готов, но пока не может быть принят в эксплуатацию из-за нехватки финансовой отчетности. Первый запуск ракеты с космодрома провели 28 апреля 2016 года.