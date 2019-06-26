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26.06.2019 05:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Извержение вулкана погубило все живое на курильском острове Райкоке

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Флора и фауна курильского острова Райкоке погибла после мощного извержения одноименного вулкана, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марину Чибисову.

Фото: iStock
Авиакомпании изменили маршруты из-за извержения вулкана на Курилах

Извержение вулкана Райкоке, "заговорившего" после почти векового затишья, длилось более 12 часов. Пепел поднялся на высоту до 13 километров и стал помехой для авиаперелетов. Маршруты некоторых авиарейсов пришлось изменить.

- Пирокластическими потоками и пеплопадами уничтожена флора и фауна острова, которая восстановилась после последнего извержения Райкоке в 1924 году, - сказала Марина Чибисова.

Сейчас на вулкане наблюдаются лишь слабые парогазовые выбросы с небольшим содержанием пепла.

По мнению директора Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексея Озерова, возможны извержения исполинов, расположенных на других островах Курильской гряды.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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