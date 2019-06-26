Четвертый театральный фестиваль "Сахалинская рампа", который проходит в столице островного региона, стал рекордным по продолжительности - растянулся на 18 дней. А благодаря участию четырех зарубежных коллективов обрел статус международного.

Вся программа "Сахалинской рампы" условно поделена на несколько частей: дальневосточную, "Знакомые незнакомцы" (новые спектакли уже известных сахалинцам трупп), детскую и специальную. В последней - постановки театров из Белграда, Нан­кина, Алматы, Хельсинки, Новосибирска и Москвы. Жанровая палитра не уступает широте географической - кроме классических драматических и комедийных постановок приехали мистическая история на якутском "Марба", камерная опера на казахском "Ер-Тостик", фанфик по Шекспиру "Sociopath/Гамлет" и даже "театральный пир", как определила спектакль "Иллюзии" режиссер Татьяна Мандич Ригонат.

Интерес к показам настолько высок, что зачастую зрителям не хватало приставных стульев и публика располагалась на ступенях амфитеатра.

Сахалинцам нелегко было настроиться на восприятие волшебной казахской сказки, ставшей камерной оперой "Ер-Тостик" театра ARTиШок из Алматы. Спектакль поставлен на казахском и шел с субтитрами. Но звуки виолончели и скрипки, металлических чаш и деревянных молоточков, а также пение, похожее на шаманское, сделали свое дело. Некоторые зрители признались, что на показе погрузились в некий транс и вышли из зала немного другими.

Те, кто пришел на спектакль "Иллюзии" по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева, испытали другую гамму чувств. Четверо актеров центра культуры "Вук Стефанович Караджич" из Белграда рассказали истории о жизни и смерти двух супружеских пар, которые в свои 80 вновь задаются вопросами о сути любви. Удивительно, но монологи на сербском часто звучали в унисон с мыслями зрителей.

- Такое ощущение, что кто-то записал произошедшее со мной лет 20 назад и теперь вслух читает мне, - призналась одна из зрительниц.

Впереди еще спектакли "Пять вечеров" на китайском и "Просто киносъемка" на финском. Но уже ясно: языковой барьер - не помеха.

Постановка "Sociopath/Гамлет" привлекла особенно много зрителей, и поначалу были опасения, что малый зал Чехов-центра не вместит всех желающих. Впрочем, оказалось, что сцена спектаклю не нужна. Кресла для зрителей установили по периметру, а актеры разместились посреди зала в сетчатом кубе, по граням которого скользили светящиеся знаки.

Зрители еще до начала действия начали погружаться в компьютерную игру по мотивам Шекспира, в которой нашлось место стихам Бродского, рэпу, песням Цоя и Летова. Посвящена постановка новосибирского театра "Старый дом" британцу Стивену Хокингу, который, не имея возможности двигаться, сделал множество открытий. К концу представления казалось, что абсолютно все, даже самого себя, можно разобрать на пиксели и собрать заново - уже в новой версии.

Тем временем

Спектакли фестиваля проходят не только на сценах Чехов-центра и Сахалинского театра кукол. Для постановки хабаровского ТЮЗа "Дознание" использовали даже складское помещение.