На Сахалине во второй раз проходит фестиваль "Утро Родины"

"Утро Родины" - единственный в России фестиваль отечественного телевизионного кино, которое, как известно, по многим рейтингам давно обогнало иностранное.

Организаторы форума решили соединить создателей кино со зрителями. Людям всегда хочется познакомиться и понять тех, кто снимает для них любимые телевизионные сериалы. А творцам - сойти с телеэкрана к тем, кто смотрит, переживает и следит за их фильмами.

В этом году на остров прилетели настоящие мэтры нашего кино - режиссеры Владимир Меньшов и Василий Сигарев. Они оба в жюри фестиваля, которое определит лучшие картины из десяти заявленных на конкурс. В команде киносудей Дмитрий Иосифов, Евгений Сидихин и Ирина Горбачева.

В конкурсе 2019 года среди состязающихся такие телевизионные фильмы, как "Садовое кольцо", "Частица вселенной", "Ненастье", "Спарта". Всего заявлено двенадцать картин.

В этом году случилась еще одна увлекательная часть "утра", которую остроумно назвали "Битва кинокритиков".

Когда заканчивается фильм и зажигается свет, зрители не расходятся. Места на сцене занимают критики Денис Горелов и Егор Москвитин. Их словесная эквилибристика - это отельный и очень увлекательный сериал. Ведет "битву" журналист Дмитрий Дибров.

Мэтр нашего кино, народный артист России Андрей Смирнов показал сахалинцам свой новый фильм "Француз". Который острым осколком правды режет души, показывая реальное вольно-трагическое время так называемой "хрущевской оттепели".

- Премьера этого фильма состоится только в конце октября. Но для жителей единственного островного региона нашей неохватной Родины, я сделал исключение, - сказал режиссер этого фильма Андрей Сергеевич Смирнов.

"Утро Родины" богато яркой внеконкурсной программой, перед сахалинцами выступит известный историк моды Александр Васильев. Он представит свой моноспектакль "Религия, секс и мода". В котором увлекательно расскажет о хитростях и тайнах многих известных модниц.

Свой концерт даст голосистая и харизматичная певица Наргиз. Также моноспектакль "Неслучайная встреча" покажет народный артист России Сергей Маковецкий.

После этого фестиваля в Южно-Сахалинске останутся целые кинодома. На стенах пяти домов на долгие годы останутся граффити со сценами и цитатами из любимых отечественных фильмов.

В создании стрит-арта принимают участие тридцать художников со всего Дальнего Востока.

Актеры и режиссеры фильмов украсят творения своими подписями.

Завершится форум 29 июня. Победители в десяти фестивальных номинациях получат призы, изготовленные в форме Дальневосточного лотоса.