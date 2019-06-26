На Сахалине во второй раз проходит фестиваль "Утро Родины"

Новости

Путин потребовал разобраться с ценами на строительство дорог 14:48
В США в доме престарелых нашли кости мощного ящера 14:48
Тайка Вайтити снимет анимационного "Флэша Гордона" 14:44
С Красной Поляны после селей вывезли 11 тыс кубометров грунта 14:43
Владимир Путин призвал не прятать камеры видеонаблюдения на дорогах 14:43
На Кубани у мужчины дома нашли 36 килограммов тротила 14:32
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко 14:25
Volvo сделала кроссовер XC90 по-настоящему безопасным - теперь с броней 14:25
Россия поставит Беларуси комплектующие для РЛС "Противник-Г" 14:10
Раскрыта 800-летняя тайна смерти короля крестоносцев 14:10
В новой Москве откроют 23 парка 14:09
В Германии археолог-любитель нашел "бесценный" римский артефакт 14:08
В Кронштадте покажут 35 полотен Айвазовского 14:05
Диетолог назвала полезные для здоровья жиры 14:01
В Сочи стартовала акция "Болтливый водитель" 13:58
Под Тамбовом нашли останки основателя конституционного права России 13:57
Екатеринбургские киоски получили "отсрочку" на три года 13:47
Минстрой рассказал про митингующего у дверей ведомства 13:45
Группа Scorpions оценила кавер пермского балалаечника 13:40
Клещи проникли на арктические территории Архангельской области 13:39
Как в Беларуси отпразднуют День Независимости 13:35
В Петербурге неизвестный тайно установил бинокли на набережных 13:32
Вышел трейлер нового сериала по хоррору "Крик" 13:28
Новую разведывательную машину СБРМ представили на "Армии-2019" 13:28
Новая игра пермских подростков: Кто больше украдет из супермаркета 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 14:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Сахалине во второй раз проходит фестиваль "Утро Родины"

Текст: Александр Ярошенко
"Утро Родины" - единственный в России фестиваль отечественного телевизионного кино, которое, как известно, по многим рейтингам давно обогнало иностранное.
Фото: Юрия Феклистова Фото: Юрия Феклистова
Фото: Юрия Феклистова

Организаторы форума решили соединить создателей кино со зрителями. Людям всегда хочется познакомиться и понять тех, кто снимает для них любимые телевизионные сериалы. А творцам - сойти с телеэкрана к тем, кто смотрит, переживает и следит за их фильмами.

Фото: www.mjff.ru
Каким будет киноменю V Московского еврейского кинофестиваля

В этом году на остров прилетели настоящие мэтры нашего кино - режиссеры Владимир Меньшов и Василий Сигарев. Они оба в жюри фестиваля, которое определит лучшие картины из десяти заявленных на конкурс. В команде киносудей Дмитрий Иосифов, Евгений Сидихин и Ирина Горбачева.

В конкурсе 2019 года среди состязающихся такие телевизионные фильмы, как "Садовое кольцо", "Частица вселенной", "Ненастье", "Спарта". Всего заявлено двенадцать картин.

В этом году случилась еще одна увлекательная часть "утра", которую остроумно назвали "Битва кинокритиков".

Когда заканчивается фильм и зажигается свет, зрители не расходятся. Места на сцене занимают критики Денис Горелов и Егор Москвитин. Их словесная эквилибристика - это отельный и очень увлекательный сериал. Ведет "битву" журналист Дмитрий Дибров.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Зеркало"
Объявлены итоги международного кинофестиваля "Зеркало"

Мэтр нашего кино, народный артист России Андрей Смирнов показал сахалинцам свой новый фильм "Француз". Который острым осколком правды режет души, показывая реальное вольно-трагическое время так называемой "хрущевской оттепели".

- Премьера этого фильма состоится только в конце октября. Но для жителей единственного островного региона нашей неохватной Родины, я сделал исключение, - сказал режиссер этого фильма Андрей Сергеевич Смирнов.

"Утро Родины" богато яркой внеконкурсной программой, перед сахалинцами выступит известный историк моды Александр Васильев. Он представит свой моноспектакль "Религия, секс и мода". В котором увлекательно расскажет о хитростях и тайнах многих известных модниц.

Свой концерт даст голосистая и харизматичная певица Наргиз. Также моноспектакль "Неслучайная встреча" покажет народный артист России Сергей Маковецкий.

После этого фестиваля в Южно-Сахалинске останутся целые кинодома. На стенах пяти домов на долгие годы останутся граффити со сценами и цитатами из любимых отечественных фильмов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Пьер Ришар приедет на кинофестиваль в Ессентуки

В создании стрит-арта принимают участие тридцать художников со всего Дальнего Востока.

Актеры и режиссеры фильмов украсят творения своими подписями.

Завершится форум 29 июня. Победители в десяти фестивальных номинациях получат призы, изготовленные в форме Дальневосточного лотоса.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме призвали ужесточить наказание для изготовителей взрычатки
Совфед одобрил закон о приостановке действия ДРСМД
В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Трампа
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси