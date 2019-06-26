Виновник крупнейшей аварии на Якутской ГРЭС пойдет под суд

В Якутске в суд направлено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на Якутской ГРЭС, из-за чего вспыхнул пожар, город и окрестные районы надолго погрузились во тьму, а один из работников станции чудом избежал гибели, получив тяжелые травмы.

1 октября 2017 года на ЯГРЭС после планового ремонта запускали газотурбинную установку. По версии следствия, обвиняемый, 35-летний машинист газотурбинных установок находился на центральном щите управления. Без распоряжения и уведомления начальника смены газотурбинного цеха, не убедившись в окончании проводимых работ, не согласовав со старшим машинистом свои действия, он произвел открытие задвижки. В результате в блоке газовых задвижек произошла утечка газа, что привело к воспламенению газовоздушной смеси от возникшей искры, отмечает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Далее пошла цепная реакция. Из-за резкого снижения давления в распределительном газопроводе система газоснабжения Якутской ГРЭС разгерметизировалась. Вспыхнул пожар.

В результате аварии было повреждено имущество ГРЭС на 360 миллионов рублей. Мастер газовой службы получил ожог 70-75 процентов тела.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.